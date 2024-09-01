Öğrencilerin yaz tatilini en iyi şekilde değerlendikleri Selçuklu Belediyesi’ne ait kütüphaneler ve çalışma salonları, yediden yetmişe hizmet veren yapısıyla yine kitapseverlerin ve sessiz bir ortamda ders çalışmak isteyenlerin tercihi oldu.KONYA (İGFA) - Selçuklu’ya kazandırdığı kütüphanelerle Türkiye’de bu alanda bir marka olan Selçuklu Belediyesi, kitapseverlerin, konforlu ve sessiz bir ortamda ders çalışmak isteyenlerin yaz döneminde de ilk tercihi oldu.

Selçuklu’da kütüphanecilik faaliyetleriyle adından söz ettiren Selçuklu Belediyesi’ne bağlı kütüphaneler, 109 merkezde 731 bin 940 bin kitap sayısı ile okurlara hizmet sunuyor. Sürekli yeni yayınlar ve güncel kitaplarla hizmet standardını her zaman üst seviyede tutarak yıl boyunca olduğu gibi tatil döneminde de tercih edilen Selçuklu Belediyesi kütüphaneleri eğitimde sunduğu katkıyı sürdürüyor.

Kitap okumak, araştırma yapmak ve ders çalışmak isteyenlerin en çok tercih ettiği Selçuklu Belediyesi’ne bağlı kütüphanelerin toplam 210 bin 141 üyesi bulunuyor. Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi, mahalle kütüphaneleri, okul kütüphaneleri ve çocuk kütüphanesi çatısı altında hizmet veren kütüphanelerde okuma salonu, ücretsiz internet hizmeti ve ödünç kitap alma hizmeti sunulurken, günlük ortalama 2 bin 500 kitap hareketliliği yaşanıyor.

Eğitime yapılan yatırımın son derece kıymetli olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak bizi en çok mutlu eden işlerden bir tanesi de eğitim alanında yaptığımız çalışmalar. Bu alanda yaptığımız çalışmaların meyvelerini çok hızlı bir şekilde topluyoruz. Geleceği inşa ederken en temel dinamiklerimizden biri de okuyan bir nesil yetiştirebilmek. Bu çerçevede de çocuklarımıza küçük yaştan itibaren en güzel tutku olan okuma alışkanlığının kazandırılmasında kütüphanelerin ayrı bir önemi var. Biz de bu bilinçle geleceğimizin teminatı çocuklarımızın donanımlarını artırmak, onların eğitim hayatlarına katkı sağlamak için var gücümüzle gayret ediyoruz. Bu çalışmalarımızı da kütüphane alanında bir marka haline gelerek taçlandırdık. Mahallelerimizde, okullarımızda bilgiyle vatandaşlarımızı ve öğrencilerimizi en kolay şekilde kavuşturmak için gayret ediyoruz. Ayrıca çocuk kütüphanemiz ile içerisindeki donatılarla kütüphane alanında farklı bir pencere açan Yeni Nesil Şehir Kütüphanemiz şehrimize ve Selçuklumuza çok büyük değer katıyor. Kütüphanelerimiz tatil döneminde de hemşehrilerimize hizmet etmeye devam etti. Kütüphanelerimizin hepsinde internet bağlantılı bilgisayarlarımız, tabletlerimiz bulunuyor. Bu hizmetlerden başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm kitapseverler inceleme ve araştırmalarında faydalandı. Tüm vatandaşlarımızı Selçuklu’da yılın her gününde olmak üzere kolaylıkla ulaşabilecekleri kütüphanelerimize davet ediyorum” diye konuştu.