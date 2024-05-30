Selçuklu Belediyesi’nin kırsal mahallelerde kalkınmanın ve hayvansal üretimin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirdiği ve kapsamının genişletildiği “% 50 Hibeli Arılı Kovan Desteği” projesi kapsamında başvuru yapan üreticilerin kovanları dağıtıldı.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen ve kırsal mahallelerde arıcılığın geliştirmesi, üretimin teşvik edilmesi amacıyla geçtiğimiz yıl başarıyla uygulanan “% 50 Hibeli Arılı Kovan Desteği”ne başvuran üreticilerin arılı kovanlarının dağıtımı yapıldı. Üreticiler bundan sonraki bir aylık süreçte Selçuklu Belediyesi’nin teknik ekibine arıcılık ve bal üretimi ile ilgili konularda danışabilecek.

“TAŞRA MAHALLERİMİZDE 363 ADET KOVAN DESTEĞİNDE BULUNDUK”

Selçuklu Belediyesi olarak kırsal kalkınmayı öncelediklerini söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “İlçemizin kırsal kesimlerinde aslında tarım ve hayvancılık adına büyük yatırımlar yapıyoruz ancak üretim gücümüz azaldığını görmekteyiz. Bu anlamda üretimin artırılması konusunda sorumluluk alarak Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüzü kurduk ve çalışmalarımıza başladık. Müdürlüğümüzle, Tarım İl Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’yla ve ilgili kurumlarla çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Bu doğrultuda ilçemizin taşra mahallelerindeki üretim çeşitliliği ve ihtiyaçları tek tek belirledik. Selçuklu Belediyesi olarak daha önce Eğribayat Mahallemizde arıcılık yapmak isteyen, arı üretimiyle ilgili araç gereç ve ekipmanları ihtiyacı olan üreticilerimize ücretsiz olarak destek vermiş ve üretime katkı sağlamak isteyen üreticilerimize ise arılı kovan yüzde 50 hibe desteğinde bulunmuştuk. Şimdi ise 33 taşra mahallemizde73 üreticimize 363 adet kovan desteğinde bulunduk. Bu sayıyla beraber ilçemizde bu zamana kadar 483 arılı kovan desteğini üreticimize sağlamış olduk. Arıcılığın ilçemizde gelişmesi ile Selçuklu balının bir marka olacağına inanıyorum. Bu anlamda taşradan merkeze göçün önüne geçmekle beraber hedefimiz; taşra mahallelerimizde yaşayan hemşehrilerimizin bölgenin özelliklerine göre üretime dahil olup bölgesel ve ekonomik kalkınmaya katılmasıdır. Selçuklu Belediyesi olarak ilçemizin her anlamda kalkınması, tüm hemşehrilerimizin hayat standartlarının artması için gece gündüz demeden çalışıyoruz ve çalışamaya devam edeceğiz. Arılı kovan desteği alan üreticilerimize bol ve bereketli hasatlar diliyorum, Rabbim bereketini artırsın” ifadelerini kullandı.