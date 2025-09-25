İstanbul Bakırköy Belediyesi, Yeşilçam’ın unutulmaz şarkılarını sanatseverlerle buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, Yeşilçam’ın hafızalara kazınan şarkılarını sanatseverlerle buluşturmak amacıyla “Yeşilçam Şarkıları Konseri” düzenledi. Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde ücretsiz olarak gerçekleşen etkinlikte Türk Sanat Müziği solistleri Nevin Yılmaz, Berke Meyman ve Oya Biket sahne aldı.

Bakırköy Belediyesi, “Yeşilçam Şarkıları Konseri” düzenledi. Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde ücretsiz gerçekleştirilen konserde, TSM solistleri Nevin Yılmaz, Berke Meyman ve Oya Biket, Yeşilçam’ın hafızalara kazınan şarkılarını seslendirerek sanatseverleri nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Yoğun ilgiyle karşılaşan gecede salonu dolduran vatandaşlar Türk Sanat Müziği’nin seçkin eserlerini hep bir ağızdan söyleyerek keyifli anlar yaşadı.