Türkiye'de Şeker Sektörünün 100. Yıl Sempozyumu ve Çalıştayı'nda konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, sektörün geleceğine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Akay, kooperatifçiliğin güçlendirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve sektörün yeniden yapılandırılması gerektiğini vurguladı.

KAYSERİ (İGFA) - 8-10 Nisan 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye'de Şeker Sektörünün 100. Yıl Sempozyumu ve Çalıştay Programı, sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirerek kapsamlı değerlendirmelere sahne oldu. Programa Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile birlikte Kayseri Şeker yöneticileri de katılım sağladı.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, şeker sektörünün 100 yıllık geçmişinin önemli bir birikimi temsil ettiğini belirterek, bu sürecin yalnızca kutlanmakla kalmaması gerektiğinin altını çizdi.

pancar tarımının ve şeker sektörünün sürdürülebilirliğine ilişkin endişeleri olduğunu dile getirerek, şeker sektörünün yeniden ele alınmasının ve kooperatifçiliğin güçlendirilmesinin şart olduğuna dikkat çekti.

Başkan Akay, Türkiye'de kooperatifçilik modelinin tarihsel olarak güçlü temellere dayandığını ancak istenilen seviyeye ulaşamadığını belirtti. Avrupa ülkelerinde kooperatiflerin ekonomik yapı içerisinde çok daha güçlü bir konumda olduğunu ifade eden Akay, Türkiye'de ise dağınık ve parçalı bir yapı bulunduğuna dikkat çekti. Kooperatiflerin daha güçlü bir sermaye yapısına kavuşması gerektiğini vurgulayan Akay, bunun ancak profesyonel yönetim anlayışı ve etkin denetim mekanizmalarıyla mümkün olacağını söyledi.

Şeker sektörünün küresel rekabette yeterli seviyeye ulaşamadığını ifade eden Akay, özellikle Avrupa ile rekabet edebilir bir yapının oluşturulması gerektiğini dile getirdi. Bu kapsamda sektörün yeniden ele alınmasının kaçınılmaz olduğunu, üretim ve sanayi altyapısının günümüz koşullarına uygun şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa'da geçmiş yıllarda yapılan yapısal dönüşümlere de dikkat çekerek, Türkiye'de de benzer şekilde verimlilik odaklı bir dönüşümün hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'deki şeker fabrikalarının önemli bir kısmının düşük kapasiteyle çalıştığını belirten Akay, bu durumun maliyetleri artırdığını ve rekabet gücünü zayıflattığını vurguladı. Avrupa'daki yüksek kapasiteli üretim tesisleriyle karşılaştırıldığında Türkiye'nin dezavantajlı konumda olduğunu ifade ederek kapasite artışı ve modernizasyon yatırımlarının önemine dikkat çekti.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, sektörün karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan birinin de haksız rekabet olduğunu belirtti. Özellikle nişasta bazlı şekerler ve kimyasal tatlandırıcıların kontrolsüz kullanımının piyasada dengesizlik oluşturduğuna dikkati çekerek, bu durumun hem üreticiyi hem de yasal çerçevede faaliyet gösteren fabrikaları olumsuz etkilediğini söyledi. Şeker sektöründe kota dışı üretim ve denetim eksikliklerinin de ciddi sorunlara yol açtığını belirten Akay, bu alanlarda daha etkin düzenlemelere ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Şeker pancarının Türkiye tarımı açısından stratejik bir ürün olduğunun altını çizen Akay, özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından kritik rol oynadığını ifade etti. Sektörün mevcut sorunlarının çözülmemesi halinde ciddi risklerle karşı karşıya kalınabileceğini belirterek, tüm paydaşların ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı.