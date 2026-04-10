Ticaret Bakanlığı, kooperatiflere yönelik destekleri artırdı. Yeni düzenlemeyle kadın kooperatiflerinde personel istihdam desteği önemli ölçüde yükseltildi. Yeni programda nitelikli personel istihdam desteği 2026 yılı itibarıyla 840 bin TL'ye yükseltildi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında sağlanan desteklerde artışa gitti.

Yapılan güncellemeyle özellikle kadın kooperatiflerine yönelik nitelikli personel istihdam desteği dikkat çekici şekilde yükseltildi.

Yeni düzenlemeye göre, kadın kooperatiflerinde bir personel için yıllık destek tutarı 420 bin TL'ye, iki personel için ise 840 bin TL'ye çıkarıldı.

Bakanlık, bu adımla kooperatiflerin hem üretim kapasitesini artırmayı hem de istihdama katkı sağlamayı hedefledi.

KOOP-DES kapsamında ayrıca makine ve ekipman alımlarına sağlanan desteklerin de sürdüğü belirtilirken, kooperatiflerin daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasının amaçlandığı vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında, kooperatiflerin güçlenmesinin yerel kalkınma açısından kritik rol oynadığına dikkat çekilerek, desteklerin kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.