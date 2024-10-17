Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezindeki önemli ulaşım güzergahı olan Ahmet Yesevi Caddesi modern ve estetik iyileştirmeler yapılarak örnek bir uygulamayla dönüştürülecek.

SAKARYA (İGFA) - Şehir genelinde önemli ulaşım akslarını sil baştan yenileyip, ulaşım altyapısına güç kazandıran Sakarya Büyükşehir Belediyesi, “Prestij Cadde Uygulaması” için düğmeye bastı.

‘PRESTİJ CADDE’ OLACAK

1 milyon Sakaryalıya kaliteli bir ulaşım imkânını sunmak için 7/24 çalışan Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde her gün binlerce aracın geçtiği önemli ulaşım güzergahlarından biri olan Ahmet Yesevi Caddesi’nde dönüşüme başladı.

SASKİ marifetleriyle altyapı çalışmaları tamamlanan, SEDAŞ’ın elektrik hatlarını yer altına taşıdığı cadde, modern ve estetik iyileştirmeler yapılarak yeni bir görünüme kavuşacak.

ÖRNEK OLACAK

Şehir merkezi ulaşımında önemli bir arter olan cadde kaldırımları, yürüyüş alanları, aydınlatması, çevre düzenlemesiyle birlikte yeni bir hal alacak.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri tarafından güzergâh üzerindeki kaldırım, orta refüj imalatları devam ediyor.

Hazırlıklar tamamlandığında sıcak asfalt çalışmaları başlayacak. Aydınlatma direkleri ise motifli aydınlatmaya süslenecek. Çalışmaların en kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.