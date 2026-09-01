Mersin; binlerce yıllık tarihi geçmişi, Akdeniz'e uzanan kıyıları, doğal güzellikleri, zengin gastronomisi ve kültürel çeşitliliğiyle Türkiye'nin önemli turizm kentleri arasında yer alma hedefini her geçen gün daha da güçlendiriyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü aracılığıyla kentin tarihi mirasının korunmasından turizm destinasyonlarının çeşitlendirilmesine, ulusal ve uluslararası tanıtım çalışmalarından gastronomi turizminin geliştirilmesine, arkeolojik kazılara verilen destekten tarihi kent dokusunun yeniden ayağa kaldırılmasına kadar geniş bir yelpazede yürütülen çalışmalar, Mersin'in turizm altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Sahil düzenlemeleri, kültür rotaları, tanıtım organizasyonları, festivaller ve uluslararası iş birlikleriyle desteklenen projeler, Mersin'in sahip olduğu değerlerin daha geniş kitlelere ulaştırılmasını sağlıyor.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, kalkınmayla turizm potansiyelini buluşturduğu ve Mersin'i dünyada adını duyuracak marka bir kent haline getirme vizyonuyla ilerleyen çalışmalar, hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Kent merkezinden Anamur'a, Tarsus'tan Silifke'ye, Erdemli'den Mut'a kadar Mersin'in dört bir yanında devam eden çalışmalar, turizmi yalnızca belirli bölgelerde yoğunlaşan bir faaliyet olmaktan çıkararak, kentin tamamına yayılan bir kalkınma modeli haline getiriyor.

Tarih, kültür, deniz, doğa ve gastronomiyi aynı çatı altında buluşturan projelerle Mersin'in turizmdeki marka değerinin artırılması hedeflenirken, kentin hem yurt içinden hem de yurt dışından daha fazla ziyaretçi ağırlaması için kapsamlı bir tanıtım stratejisi de eş zamanlı olarak uygulanıyor.

AKÇA: 'HER İLÇEMİZİ KENDİNE ÖZGÜ YÖNLERİYLE ELE ALIYORUZ'

Mersin'in doğal güzellikleri, coğrafyası, tarihi mirası, gastronomisi ve çok kültürlü yapısıyla ülkenin en önemli turizm kentlerinden biri olduğunu vurgulayan Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü Başar Akça; kente gelen misafirlerin Mersin'i her yönüyle tanıması için yapılan çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü ifade ederek, projelerin detaylarından söz etti.