Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Teşkilatı, bin 31 personel ve 72 araçtan oluşan filosuyla kentin huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat görev yapıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Teşkilatı, kent genelinde kamu düzeninin korunması, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yalnızca denetim ve yaptırım görevleriyle sınırlı kalmayan Büyükşehir Zabıtası; bilgilendiren, yönlendiren ve ihtiyaç anında vatandaşa destek olan hizmet anlayışıyla kentin her noktasında görev yapıyor.

Büyükşehir Zabıta Teşkilatı,133 zabıta memuru, 1 işçi, 150 zabıta destek personeli ve 747 özel güvenlik personeli olmak üzere toplam bin 31 personelle hizmet veriyor. Çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre sürdüren teşkilatın araç filosunda ise 32 devriye aracı, 10 çekici, 1 kamyon ve 29 motosiklet olmak üzere toplam 72 araç bulunuyor.

TEKNOLOJİK İMKÂNLAR SAHADA ETKİN KULLANILIYOR

Sahada etkin ve kararlı bir hizmet anlayışıyla görev yapan ekipler, çalışmalarında teknolojik imkânlardan da yararlanıyor. Denetim ve müdahale süreçlerinin daha güvenli ve şeffaf şekilde yürütülmesi amacıyla yaka kameraları, bölge güvenlik kameraları ve yapay zekâ destekli araç kameraları etkin olarak kullanılıyor.

Zabıta ekipleri, kamu düzeninin korunması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, fahiş fiyat uygulamalarının önlenmesi, hijyen ve çevre standartlarına uyulması amacıyla iş yerlerine yönelik denetimler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda son 5 yılda 62 bin 620, son bir yılda ise 6 bin 648 iş yeri denetlendi. Denetimlerde mevzuata uygunluğun sağlanmasının yanı sıra işletmelere gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler de yapıldı.

Büyükşehir Zabıtası, rutin denetimleri sırasında sosyal desteğe ihtiyaç duyduğu belirlenen vatandaşlara da kayıtsız kalmıyor. Ekipler, bu kişilerin Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan sosyal hizmetlere ulaşmasını sağlıyor. Bu kapsamda son 5 yılda 995, son bir yılda ise 110 vatandaş Büyükşehir'in İzmit ve Gebze'deki Barınma ve Konaklama Merkezi'ne yerleştirildi.

ÖĞRENCİLERE TÜKETİCİ HAKLARI ANLATILIYOR

Tüketici Zabıta Amirliği ekipleri, bilinçli tüketici kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla okullarda eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriyor. Son 5 yılda 184 okulda 18 bin 897 öğrenciye, son bir yılda ise 60 okulda 6 bin 71 öğrenciye tüketici hakları konusunda seminer verildi. Öğrenciler ve vatandaşlar için ayrıca 32 bin 600 bilgilendirici broşür dağıtıldı.

DENETİMDEN SOSYAL DESTEĞE KAPSAMLI HİZMET

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Teşkilatı; denetim, bilgilendirme, yönlendirme ve sosyal destek çalışmalarıyla vatandaşların günlük hayatına doğrudan katkı sunuyor. Kentin huzuru ve kamu düzeninin korunması için görev yapan ekipler, çözüm odaklı hizmet anlayışıyla Kocaelililerin yanında olmaya devam ediyor.