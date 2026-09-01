İzmir Bornova Belediyesi, çocukların eğlenerek öğrenmesini destekleyen projelerine bir yenisini daha ekledi. Mevlana Toplum Bilim Merkezi ve NE-DER iş birliğiyle gerçekleştirilen '6 Tuğla ile Hayalden Tasarıma' LEGO Atölyesi, dört haftalık macera dolu serüvenin ardından başarıyla tamamlandı. Çocuklar sadece 6 adet LEGO parçası kullanarak hayal güçlerinin sınırlarını zorladı.

İZMİR (İGFA) - Atölye boyunca katılımcı çocuklara sadece altı adet renkli LEGO tuğlası verildi. '6 Tuğla' pedagojik yaklaşımıyla yürütülen çalışmalarda, her hafta farklı bir tema ve görev belirlendi.

Aynı altı parçayla yola çıkan çocukların, süreç sonunda birbirinden tamamen farklı yapılar, araçlar ve figürler ortaya çıkarması yaratıcılığın tek bir doğrusu olmadığını gözler önüne serdi.

SADECE EĞLENMEDİLER, GELECEĞİN BECERİLERİNİ KAZANDILAR

Dört hafta süren keyifli atölye, çocuklara sadece bir şeyler inşa etmeyi değil, çok yönlü düşünmeyi de öğretti. Minikler her hafta değişen temalarla; problem çözme, odaklanma, dikkat gelişimi, yaratıcılık, iletişim ve iş birliği gibi kritik 21. yüzyıl becerilerini pratik etme fırsatı buldu.

Deneyen, yanılan, değiştiren ve pes etmeden yeniden kurgulayan çocuklar, üretmenin hazzını yaşadı.

MODELLERİNİ ANLATARAK İLETİŞİM BECERİLERİNİ GÜÇLENDİRDİLER

Atölyenin en dikkat çekici yönlerinden biri de paylaşım saatleri oldu. Kimi zaman hayallerindeki bir aracı, kimi zaman da fantastik bir yapıyı tasarlayan çocuklar, hazırladıkları modelleri arkadaşlarına sunarak hikayelerini paylaştı.

Bu sayede atölye, sadece bir inşa alanı değil; düşüncelerin özgürce ifade edildiği ve birlikte öğrenmenin desteklendiği güçlü bir iletişim platformuna dönüştü.

'BÜYÜK FİKİRLER EN KÜÇÜK PARÇALARLA BAŞLAR'

Mevlana Toplum Bilim Merkezi'nde gerçekleşen atölyenin kapanışında çocukların ortaya çıkardığı renkli ve özgün tasarımlar büyük beğeni topladı. 6 tuğla ve 4 hafta gibi kısa bir sürede sayısız hayal üreten Bornovalı minikler, küçük parçalarla ne kadar büyük dünyalar kurabileceklerini tüm kente kanıtlamış oldu.