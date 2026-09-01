Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi ve Ağırnas Mahalle Muhtarlığı iş birliği ile gerçekleştirilen pilav etkinliğine katıldı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi'de Ağırnas Mahallesi Neslihan Parkı'nda gerçekleşen etkinliğe katılım oldukça yoğundu.

Vatandaşlarla ve civar mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Palancıoğlu, bu tarz etkinliklerin birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdiğini dile getirerek yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Mimar Sinan'ın memleketi her zaman coşkulu, Allah nazardan saklasın. Gençlerimiz ve çocuklarımız buradalar; hepsini internetten uzaklaştırmış olduk. Birlik ve beraberliği hep birlikte yaşıyoruz. Pilav etkinliği aslında bir vesile. Önemli olan pilav bahanesiyle bir araya geliyor olmamız. Cenab-ı Allah birliğimizi daim etsin.'

SARIMSAKLI MAHALLESİ'NE MÜJDE!

Sarımsaklı Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olan pilav şenliğinin de duyurusunu yapan Başkan Palancıoğlu, Sarımsaklı Mahallesi'nde yakında hayata geçecek olan sosyal tesisin de müjdesini verdi.

Başkan Palancıoğlu, yaptığı açıklamasında şunları söyledi: 'Sarımsaklı Mahallemizde hayata geçirdiğimiz sosyal tesisimiz tamamlandığında, takriben Eylül ayının ortasında muhtarımızla birlikte orada olacağız. Sarımsaklı Mahallemize doğal gaz geldi, altyapı ve üstyapı faaliyetleri büyük ölçüde tamamlandı, asfaltımız da tamamlandı. Eylül ayının ortaları gibi Sarımsaklı Mahallemizde gerçekleşecek olan pilav şenliğinde olacağız. Sarımsaklı Mahallesi sakinlerimizle el ele, birlik ve beraberlik içerisinde bir araya geleceğiz. Sarımsaklı Mahallemize muhtarımızla birlikte hizmet edeceğiz.'