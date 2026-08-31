Giresun'un Yağlıdere ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, sel ve heyelanlara yol açtı. İlçe merkezi ile çok sayıda köyde yollar çökerken, dereler taşarak ulaşımı durma noktasına getirdi. AFAD, Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri bölgede aralıksız çalışma yürütüyor.

Şiddetli yağış ilçeyi vurdu

Karadeniz'de günlerdir etkisini sürdüren kuvvetli yağışlar, Giresun'un Yağlıdere ilçesinde ciddi hasara neden oldu. Özellikle 13-14 Ağustos'ta başlayan sağanakla birlikte derelerin debisi kısa sürede yükseldi. Yan derelerin taşması sonucu birçok noktada sel suları yolları kapladı, toprak kaymaları meydana geldi ve kırsal mahallelerle ulaşım kesintiye uğradı.

İlçe merkezinden yüksek kesimlere uzanan güzergâhlarda asfaltın altı boşalırken, bazı beton yollar tamamen çöktü.

En büyük hasar kırsalda yaşandı

İlk belirlemelere göre sel ve heyelanlardan en fazla etkilenen bölgeler şunlar oldu:

Elmabelen

Tepeköy

Kurucalı

Günece

Yeniakköy

Küçükköy

Ömerli çevresi

Özellikle Çınarcık Deresi çevresinde su seviyesinin hızla yükselmesi vatandaşlarda büyük endişeye neden oldu.

Yollar çöktü, ulaşım aksadı

Sel sularının taşıdığı taş, toprak ve balçık birçok köy yolunu ulaşıma kapattı.

Yetkililerin saha tespitlerine göre:

Yol gövdelerinde ciddi deformasyon oluştu.

Asfalt yolların altı boşaldı.

Beton kaplamalarda kırılmalar meydana geldi.

Menfezler taş ve molozla doldu.

Bazı bölgelerde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

İş makineleri gece boyunca balçık temizliği ve yol açma çalışmaları yaptı.

İçme suyu hatları da zarar gördü

Sel yalnızca yolları değil, altyapıyı da vurdu.

Kurucalı ve Günece mahallelerinde içme suyu isale hatlarında hasar oluştu. Kaptaj yapılarının zarar görmesi üzerine ekipler geçici su hatları oluşturarak vatandaşların mağduriyetini azaltmaya çalışıyor.

AFAD ve kurumlar seferber oldu

Afetin ardından bölgede çok sayıda kurum koordineli çalışma başlattı.

Sahada görev yapan ekipler arasında:

AFAD

Giresun İl Özel İdaresi

Karayolları ekipleri

Devlet Su İşleri

Yağlıdere Belediyesi

Jandarma ekipleri yer aldı.

Çalışmalar kapsamında:

kapanan yollar açılıyor,

heyelan riski taşıyan bölgeler temizleniyor,

dere yataklarında güvenlik önlemleri alınıyor,

yağmur suyu tahliye sistemleri kontrol ediliyor.

Vali Mustafa Koç hasar bölgelerinde inceleme yaptı

Giresun Valisi Mustafa Koç, selden etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu.

Vali Koç'a incelemeler sırasında Yağlıdere Kaymakamı Muhammed Taha Büyükserin, Belediye Başkanı Yaşar İbaş ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti.

Heyet;

Kurucalı Çitlibel-Oyrak Mevkii,

Günece Deliosmanlı Mevkii,

Küçükköy-Ören güzergâhı başta olmak üzere hasarın yoğun olduğu bölgelerde incelemeler gerçekleştirdi.

Vatandaşlar tedirgin: "Her yağmurda aynı korkuyu yaşıyoruz"

İlçede yaşayan vatandaşlar, özellikle dere kenarındaki yerleşimlerde her kuvvetli yağışta benzer tehlikelerin yaşandığını belirtiyor.

Karadeniz'in dik yamaç yapısı ve yoğun yağış rejimi nedeniyle küçük derelerin kısa sürede taşkına dönüşmesi, bölgedeki en büyük risklerden biri olarak gösteriliyor.

Çalışmalar sürüyor

Yetkililer, yağışların etkisini tamamen kaybetmediğine dikkat çekerek vatandaşlardan dere yataklarından uzak durmalarını ve heyelan riski bulunan bölgelerde dikkatli olmalarını istedi.

Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından kalıcı altyapı onarımlarının planlanacağı bildirildi.