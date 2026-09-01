Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ücretsiz ziyaret uygulamasına gidilen Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ni bir günde 5 bin 500 kişi ziyaret etti. KAYSER

KAYSERİ (İGFA) - Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan ve 134 türde yaklaşık bin 600 hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesi, büyük zaferin 104'üncü yıl dönümünde en büyük mutluluğu çocuklara yaşattı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği ücretsiz ziyaret uygulamasıyla vatandaşları Hayvanat Bahçesi'nde buluşturdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda Zafer Bayramı'nda ücretsiz olarak hizmet veren Hayvanat Bahçesi, bu anlamlı günde yoğun ilgi gördü.

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde faaliyet gösteren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ni gün boyunca yaklaşık 5 bin 500 kişi ziyaret etti. Aileleriyle birlikte hayvanat bahçesini ziyaret eden vatandaşlar, 134 farklı türde yaklaşık 1.600 hayvanı yakından görme imkânı bulurken, özellikle çocuklar unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Büyükşehir'in ücretsiz uygulaması ile ilk kez hayvanat bahçesini ziyaret etme fırsatı bulan çok sayıda çocuk, farklı türlerdeki hayvanları yakından inceleyerek hem eğlendi hem de öğrenme imkânı elde buldu. Gün boyunca yaşanan yoğunluk, vatandaşların hizmetten duyduğu memnuniyetin göstergesi olurken Kayserililer, uygulamadan ve sunulan hizmetten dolayı Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, yalnızca ziyaretçilerine sunduğu doğal yaşam deneyimiyle değil, tüm hayvanların aşı ve koruyucu uygulamalarını veteriner hekimler gözetiminde düzenli olarak yaparak hayvan refahına verdiği önemle de öne çıkıyor.