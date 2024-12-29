Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ücretsiz seyahat haklarını daha kolay ve hızlı bir şekilde kullanabilmeleri için fiziksel kart taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıran "Şehit Gazi Dijital Kart" mobil uygulamasını Türkiye genelinde hayata geçirdiklerini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın ücretsiz seyahat haklarını daha kolay ve hızlı bir şekilde kullanabilmeleri için fiziksel kart taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıran "Şehit Gazi Dijital Kart" mobil uygulamasını Türkiye genelinde hayata geçirdik.” dedi.

Bakan Göktaş, bakanlık olarak şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ücretsiz seyahat hakkını erişilebilir ve pratik bir hale getirmek amacıyla yeni bir mobil uygulama aracılığıyla dijital platforma taşıdıklarını kaydetti.

Bakan Göktaş, “Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın ücretsiz seyahat haklarını daha kolay ve hızlı bir şekilde kullanabilmeleri için fiziksel kart taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıran "Şehit Gazi Dijital Kart" mobil uygulamasını Türkiye genelinde hayata geçirdik. Türkiye Kart ile entegre çalışan ve toplu taşıma araçlarına binişlerde fiziksel kart taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıran uygulama sayesinde, olası kayıp durumlarının da önüne geçiyoruz. Kullanıcılar toplu taşıma araçlarında mobil cihazları üzerinden kare kod okutularak seyahat hakkını kullanabiliyor. Bu sayede sistem, kullanıcıyı otomatik olarak tanıyarak ücretsiz seyahat hakkının kullanılmasına olanak tanıyor.” ifadelerini kullandı.

https://youtu.be/Ry61dSzKbLk

E-DEVLET SİSTEMİYLE BAĞLANTILI

Bakan Göktaş, mobil uygulamayla, sadece ücretsiz seyahat hakkını dijital ortama taşımakla kalmadıklarını, aynı zamanda hak sahiplerinin uygulama üzerinden e-Devlet aracılığıyla doğrulanabilen özel kare kodlu bir kimlik belgesi oluşturabildiğini belirterek, “Bu dijital belge, toplu taşıma araçlarında ve diğer resmi işlemlerde hak sahipliğini hızlı ve güvenilir bir şekilde doğrulamak için kullanılabiliyor.” dedi.

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının faydalanabileceği özel fırsatlar, güncel duyurular ve resmi haberlerin paylaşılacağı uygulamanın Google Play ve App Store üzerinden indirilebileceğini dile getiren Göktaş, "Uygulama sadece seyahat imkânı sunan bir araç olmanın ötesinde, hak sahiplerinin sosyal haklarıyla ilgili her türlü bilgiye tek bir platformdan erişebilecekleri çok yönlü bir hizmet sunuyor. "Şehit Gazi Dijital Kart" mobil uygulamasıyla, Türkiye’nin dört bir yanındaki şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına tanınan hakları daha da genişletmeyi ve onlar için yeni projeler geliştirmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.