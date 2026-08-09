İzmit Belediyesi, kent genelinde görev yapan mahalle muhtarlarını hafta sonu Sarısu Gençlik Kampı'nda ağırladı. İzmit Belediyesi Başkanvekili Lütfü Obuz da Sarısu'da konaklayan muhtarlarla bir araya geldi.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit'te görev yapan muhtarlar, Sarısu Genlik Kampı'nda doğayla iç içe bir ortamda bir araya gelerek keyifli bir hafta sonu geçirdi.

İzmit Belediyesi Başkanvekili Lütfü Obuz ve Başkan Yardımcısı Hamit İlker Ulusoy da muhtarlarla bir araya geldi. Mahallelerde yürütülen çalışmalar ve vatandaşların talepleri hakkında görüş alışverişinde bulunun Lütfü Obuz, muhtarların çalışmalarına destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

SARISU'DA BİRLİK VE BERABERLİK

Muhtarlar, İzmit Belediyesinin Sarısu Gençlik Kampı'nın sunduğu imkanlardan faydalanma fırsatı buldu. Program, mahalle muhtarlarının bir araya gelerek dayanışma ve iletişimlerini güçlendirmelerine katkı sağladı.