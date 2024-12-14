Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın ismini yaşatmak için anlamlı bir adım atan Kocaeli İzmit Belediyesi, Tepeköy Mahallesi’nde açılacak Çınar Çocuk Evi’ne şehidin adını verecekKOCAELİ (İGFA) - Yakın zamanda Çınar Çocuk Evleri projesinin beşincisini Tepeköy Mahallesinde hayata geçirmeye hazırlanan Kocaeli İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, şehit Şeyda Yılmaz’ın anısını onurlandırmak için yapılan Çocuk Evi’ni, şehidin eşi Semih Yılmaz ile birlikte yerinde inceledi.

HÜRRİYET VE ŞEHİT EŞİ SEMİH YILMAZ ÇINAR ÇOCUK EVİNİ GEZDİ

Başkan Hürriyet, Şehit Şeyda Yılmaz’ın eşi Semih Yılmaz ile birlikte, yapımında son aşamaya gelinen Tepeköy Çınar Çocuk Evi’ni gezdi. Tepeköy Mahalle Muhtarı Celalettin İçöz’ün de bulunduğu incelemede, Çınar Çocuk Evi’nde yer alan eğitim alanlarını ve bahçe kısmı gezildi.

“ÇOCUKLARA İLHAM VERECEK”

Başkan Hürriyet, Şehit Şeyda Yılmaz’ın adını bu projede yaşatacak olmaktan büyük bir onur duyduklarını belirtti. Hürriyet, “Şehitlerimiz, bizler için her zaman büyük bir değere sahip. Şeyda Yılmaz’ın adı, burada yetişecek çocuklarımıza ilham verecek” dedi. Semih Yılmaz ise, “Bu anlamlı projeden ve hassasiyetinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Şeyda’nın adının burada yaşatılacak olması, bizler için çok anlamlı. Emeklerinize sağlık” ifadelerini kullandı.