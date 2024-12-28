Devrim Şehidi Asteğmen Kubilay, Kozan’da adına yapılan meydan ve anıtın önünde anıldıADANA (İGFA) - 23 Aralık 1930’da Menemen ilçesinde Cumhuriyet karşıtlarınca şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde, adını taşıyan meydanda anıldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği Kozan Şubesi yönetici ve üyeleri ile birlikte Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay anıtının önünde düzenlenen törene katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye’nin çevresinde olup biten savaşlara, olumsuzluklara değindi ve “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün büyüklüğü her olayda bir kez daha görülüyor, daha iyi anlaşılıyor. Ne dediyse çıkıyor” diye konuştu.

Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi: “Kozan’da Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay Parkı ve anıtını yaparak, bütün Türkiye’ye, devrim şehidi Kubilay’ın Kozanlı hemşehrimiz olduğunu gururla, onurla duyurmak istedik ve bunda da başarılı olduk. Onu katledilişinin her yıldönümünde burada anıyoruz. Asteğmen Kubilay’la birlikte Menemen’de katledilen Bekçi Hasan, Bekçi Şevki ve canlarını vatan uğruna feda eden bütün şehitlerimizi, rahmet, minnet ve saygı ile anıyorum.”