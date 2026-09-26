Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte bulunan 5'inci Zırhlı Tugay için Şehitkamil ilçesi Akçagöze Mahallesi'nde yapımı sürdürülen yeni tugay alanında incelemelerde bulundu.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında, mevcut tugayın şehir dışına taşınması ve askeri personelin ihtiyaçlarına cevap verecek modern bir tesis alanının oluşturulması hedefleniyor. Çalışmayla birlikte şehir planlaması ve ulaşım açısından da önemli düzenlemeler hayata geçirilecek.

Yeni nesil tugay imkanlarının yer alacağı alandaki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Fatma Şahin, projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

Yaklaşık 20 milyon metrekarelik alana sahip proje kapsamında, 500 bin metrekarelik alanda inşaat çalışması gerçekleştirilecek. Sosyal donatıların, askeri binaların ve eğitim alanlarının yer alacağı projede 376 bina inşa edilecek, 66 kilometre yol yapılacak.

Çalışmalar tamamlandığında, askeri personelin ihtiyaçlarına cevap veren, modern imkanlarla donatılmış yeni tugay alanı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hizmetine sunulacak.

MEVCUT TUGAY ARAZİSİ, DOĞASI KORUNARAK MİLLET BAHÇESİNE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Mevcut tugay arazisi doğal yapısı korunarak vatandaşların kullanımına açılacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehircilik açısından önemli bir dönüşüm gerçekleştirerek yaklaşık 3 milyon metrekarelik mevcut ormanlık alanı millet bahçesine dönüştürecek.

Çalışmayla birlikte mevcut ulaşım akslarının rahatlatılması ve kent içi ulaşımın hızlandırılması amacıyla yeni bağlantı ve by-pass yolları da oluşturulacak.

ŞAHİN: TÜRKİYE'NİN EN PRESTİJLİ TUGAYI OLACAK

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mevcut tugay yapılarının 1965 yılında inşa edildiğini ve yapılan onarımlarla bugüne kadar kullanıldığını ifade ederek şunları söyledi:

'Şehir planlaması, şehircilik açısından bizim ustalık dönemimiz açısından olağanüstü büyük bir işin temeli atıldı. Yeni nesil Tugay'a ne lazımsa içerisindeki bütün ihtiyaçların giderildiği, sosyal donatılarının olduğu, eğitim çalışmalarının yapıldığı bu alanın 500 bin metrekaresi de inşaat alanı olacak. İşin büyüklüğünü anlamak ve görmek açısından çok büyük bir iş. Ama bittiği zamanda eğitiminden sosyal donatısına bir askeri alanda ihtiyacı olan temel ihtiyaçlara yeni nesil askeri ihtiyacımızın giderildiği Türkiye'nin en prestijli tugayı olacak.'

500 PERSONEL VE 200 İŞ MAKİNESİ ÇALIŞIYOR

Başkan Fatma Şahin, konuşmasının devamında mevcut tugay arazisinde yapılacak çalışmalara değinerek sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

'Bizim açımızdan da eski tugayın olduğu yerde 3 milyon metrekare yeşil alan var. Aslında Central Park gibi düşünün. Onu halka açacağız ve Tugay'ın etrafında dönüp duruyoruz. Oradan bay-pass yeni yollar açacağız. Bir çevre yolu bağlantısının sağlandığı yeni ulaşım hatlar oluşacak ve organize açısından, şehrin ulaşılabilirliği açısından bize yeni alanlar oluşturacak. Lojmanlarımızı da çok güzel bir şekilde yapacak şekilde planlayacağız.

Şu anda burada 500 personel 200 iş makinesi çalışıyor. Burayı tamamladığımız ve eski tugayımızın da büyük bir millet bahçesi olarak, yeni ulaşım akslarıyla şehre kazandırılacağız.'