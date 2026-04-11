Akıllı arazi araçları ve bağlantılı sürüş sistemleri alanında küresel bir yenilikçi olan Segway Powersports, 15-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 139. Kanton Fuarı'nda amiral gemisi ürünleri olan Super Villain SX20T ve AT10 W MUD'u sergileyecek.

PRNewswire / GUANGZHOU, Çin (İGFA) - 2018 yılında kurulan Segway Powersports, küresel ORV (Arazi Aracı) endüstrisinde referans bir marka olmaya kararlıdır. Uzun vadeli stratejik bir vizyonla, hibrit güç aktarma organları, gelişmiş içten yanmalı motorlar, akıllı kontrol sistemleri ve son teknoloji araç tasarımları dahil olmak üzere patentli teknolojiler geliştirmiştir.

Şirket şu anda 60'tan fazla ülke ve bölgede 1.000'den fazla perakendeciden oluşan küresel bir satış ve servis ağına sahiptir.

Segway Super Villain SX20T 235 hp ve 380 N güç üreten 2.0T GDi motor ile güçlendirilmiştir.•m tork, 7AT şanzıman ile eşleştirilmiştir. Saatte 150 km hıza ulaşır ve %70'lik tırmanışların üstesinden kolaylıkla gelir. Akıllı Kontrol Sistemi, temel işlevler için merkezi bir dokunmatik ekranı bünyesinde barındırır ve üç sürüş modu sunar: Normal, Yarış ve Tırmanma. Performans ve konfor için tasarlanan bu araç, yüksek mukavemetli bir şasi, yarış tipi amortisörler ve 6 noktalı emniyet kemeri ile donatılmıştır. Şık tasarımı ve teknoloji odaklı iç mekanı, hem stil hem de sürüş deneyimini geliştirir.

Derin çamur, sulak alanlar ve orman patikaları için özel olarak tasarlanan SegwayAT10 W MUD, zorlu koşullarda daha fazla kontrol ve güven sağlamak üzere yüksek performans ile sürücü dostu akıllı özellikleri bir araya getiriyor. 97 hp güç üreten bir motor, geniş bir duruş, 320 mm yerden yükseklik ve güvenilir kurtarma işlemleri için standart olarak sunulan 4.500 lb kapasiteli bir vinç ile donatılmıştır. Geliştirilmiş su geçiş kabiliyetine sahip olan bu aracın hava girişi, elektrik ve drenaj sistemleri, ıslak ve çamurlu koşullarda güvenilir performans gösterecek şekilde tasarlanmıştır.

Segway Powersports, Çin İthalat ve İhracat Fuarı Kompleksi'nde 15.2 numaralı salondaki C21-22 ve D21-22 numaralı stantlarda yer alacak. Alıcılar ve ziyaretçiler, sorularını sormak ve görüşmek üzere standımıza bekliyoruz.

SEGWAY POWERSPORTS HAKKINDA

Segway, inovasyonu ve kullanıcı odaklı ürünleriyle bilinen mikro mobilite, motorlu sporlar ve tüketici robotları alanında küresel bir liderdir. Segway Powersports, hem iş amaçlı hem de spor amaçlı kullanımlara yönelik arazi araçları (ATV'ler) ve yan yana araçlar (SxS) dahil olmak üzere, yeni nesil motorlu spor araçlarının tasarım ve üretimine odaklanmaktadır. Yüksek teknoloji kuruluşu olarak Segway Powersports, üstün bir tedarik zincirini kendi üretim kapasiteleriyle birleştirerek, Ar-Ge ve üretimden satış ve satış sonrası hizmete kadar ürünlerinin tüm yaşam döngüsünü yönetmektedir.

