UNESCO Gastronomi Şehri Afyonkarahisar’da düzenlenen 7. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali’nin ikinci gününe, dünya çapında tanınan Türk şef Ceyda Özdemirli damgasını vurdu. Özdemirli, uluslararası şeflerden oluşan güçlü ekibiyle Afyon’u gastronomi turizminin merkezine taşıdı.Özgen SARIKAYA - Net Medya Grup / AFYON (İGFA) - UNESCO tarafından tescillenmiş gastronomi şehri Afyonkarahisar, bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali ile tarihinin en büyük buluşmalarından birine ev sahipliği yaptı.

Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın ev sahipliğinde gerçekleşen 7.Uluslararası Gastronomi festivali hem katılımcı rekoru hem de uluslararası şeflerin görkemli sunumlarıyla hafızalara kazındı.

Festivalin ikinci gününde öne çıkan isim ise şüphesiz Şef Ceyda Özdemirli oldu. Uluslararası Gastronomi Derneği (UGAFED) Başkanı ve Avrasya Gastronomi ve Aşçılar Federasyonu (AGAFED) Yönetim Kurulu Üyesi olarak Türk mutfağını dünyaya tanıtan Özdemirli, 31 kişilik uluslararası şef ekibiyle Afyon’a adeta gastronomi şöleni yaşatarak Afyon’u Dünyaya da tanıtmış oldu.

Üç gün boyunca yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın gözünü Afyonkarahisar’a çevirmesini sağlayan Özdemirli, hazırladığı özgün sunumlarla izleyenleri mest etti. İngiltere’nin Liverpool kentinde restoran işletmeciliği yapan Master Chef Kemal Coşkuncay ve yurtdışından gelen Master Chef’lerde festival boyunca Özdemirli’nin yanında yer alarak çalışmalarına büyük destek sundular.

Katılımcılar, Ceyda Özdemirli ve ekibindeki dünyaca ünlü Master Cheflerinhazırladığı menülerin yalnızca bir yemek değil, aynı zamanda kültürel bir köprü olduğunu vurgularken; festivalde sergilenen bu güçlü performans Türkiye’nin gastronomi alanındaki marka değerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Gastro Afyon’un ikinci gününde sergilenen şovlar, yerel lezzetlerin uluslararası dokunuşlarla yeniden yorumlanması, gastronominin evrensel bir dil olduğunun altını çizdi. Şef Ceyda Özdemirli ise hem kişisel başarıları hem de ekip çalışmasıyla festivalin adeta “yıldızı” olarak gösterildi.

Afyonkarahisar’ın adını dünya gastronomi haritasında daha da yukarı taşıyan Özdemirli, sunumu sonrasında yaptığı açıklamada, “Türk mutfağını dünya sahnesine taşımak hepimizin görevi. Afyon bu yıl sadece Türkiye’nin değil, dünyanın buluşma noktası oldu” diyerek alkışlarla uğurlandı.

Master Chef Ceyda Özdemirli’nin Ekibindeki Dünyaca Ünlü Chef’ler 1.Rafael Valentin – Romanya

2.Grigore Maria Magdalena – Romanya

3.Valeriu Badea – İngiltere

4. LonelGheorghe – Romanya

5. NicoletaGheorghe – Romanya

6. BadeaMihaela – İngiltere

7. RashaHeikel – Mısır

8. Wolfgang P. Menge – Almanya

9. Pritam Sarkar – Hindistan

10. Mst. Romana Afroza – Bangladeş

11. MaharunAkther Mary – Bangladeş

12. GulsherKhan – İngiltere

13. BennaceurOuassila – Cezayir

14. MahmoudYassin – Ürdün

15. WedadDaabes – Ürdün

16. KaisAllagui – Tunus

17. WidedAthamnia – Cezayir

18. Hayate El Bouchti – Fas

19. HadyaDebz – Cezayir

20. HouaydaAllagui – Tunus

21. Nesrine Ikhlef – Cezayir

22. MariamKoulal – Cezayir

23.Souhila Brahmi – Cezayir

24.Samer Abu Jumaa – Filistin

25.Odeh Abu El Hawa – Filistin

26. Faiza Bilal Khan – Pakistan

27.Kemal Coşkunçay – İngiltere

28. KhadijaMohammedKhalil – Birleşik Arap Emirlikleri

29. HoussemSahli – Tunus

30. ZainebBerrhouma – Tunus

31. Young B. Yoo – Kore