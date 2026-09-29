03-11 Ekim tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 16. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı, 515 yayınevi, 1.065 etkinlik ve yüzlerce yazarla kitapseverleri buluşturacak.

KOCAELİ (İGFA) - Türkiye'nin etkinlik, söyleşi ve ziyaretçi sayısı bakımından en büyük kitap fuarı olan 16. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl 03-11 Ekim tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi'nde kitapseverlerle buluşacak.

515 yayınevi, 1.065 etkinlik ve Türkiye'nin birbirinden önemli yazarları 9 gün boyunca Kocaeli'de edebiyat tutkunlarını bir araya getirecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, düzenlenen lansmanda fuarın kapsamı, etkinlik programı, yazar kadrosu ve kitapseverleri bekleyen organizasyonlara ilişkin detayları paylaştı.

KOCAELİ KİTAP FUARI'NIN DETAYLARI AKTARILDI

Türkiye'nin söyleşi, etkinlik ve katılımcı sayısı bakımından en büyük kitap fuarı olan Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı 16. kez kapılarını açacak. Kentin marka değeri olan uluslararası fuar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonluğunda bu yıl 03 Ekim-11 Ekim tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Her yıl ağaçların kitap açmasıyla müjdelenen Kitap Fuarı'nı bu yıl da binlerce kitapseverin ziyaret etmesi bekleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, 16. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı'nın teması, zengin etkinlik programı, yazar kadrosu ve kitapseverleri bekleyen özel buluşmalarını kamuoyuyla paylaştı.

BASIN TOPLANTISINA YOĞUN KATILIM SAĞLANDI

Maide Restoran'da düzenlenen lansman toplantısına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı'nın yanı sıra, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Yeşildal, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Yavuz, Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren, Kocaeli İl Milli Eğitim Şube Müdürü Sinan Taş, Kentim A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Albayrak ve Zabıta Dairesi Başkanı Arif Usta katıldı.

BUGÜNE KADAR FUARI 9.4 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ

Çok sayıda basın mensubunun takip ettiği toplantıda Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı, Kitap Fuarı'nın teması, yazar kadrosu, söyleşi ve etkinlik takvimi ile fuar alanına ulaşım konularında detaylı bilgi aktardı.

Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı, Kocaeli Kitap Fuarı'nın Türkiye'nin en büyük kitap fuarı unvanını taşıdığını vurguladı. Fuarın gördüğü yoğun ilgiyi rakamlarla ortaya koyan Baraçlı, 2009 yılından bu yana düzenlenen fuarları toplam 9,4 milyon kişinin ziyaret ettiğini hatırlattı.

KİTAP ŞÖLENİ 03-11 EKİM TARİHLERİ ARASINDA

Uluslararası 16. Kocaeli Kitap Fuarı'nın bu yıl 03-11 Ekim tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceğini belirten Genel Sekreter Baraçlı, 'Fuarımız, Kocaeli Kongre Merkezi ve otopark alanında kurulan çelik yapıyla birlikte 28 bin metrekarelik bir alana yayılacak. 9 gün boyunca her gün 10.30-21.30 saatleri arasında kitapseverlerle buluşacağız' dedi.

TEMA: ROMANLARIN VE HATIRATLARIN İZİNDE

Bu yıl 16. kez kapılarını açacak olan Kocaeli Kitap Fuarı'nın teması ise 'Romanların ve Hatıratların İzinde' olacak. Baraçlı, bu yılki fuarın 'Her Kitap Bir Medeniyeti Yaşatır' temasıyla gerçekleştirileceğini belirterek, 'Tarih, edebiyat ve hafıza arasındaki ilişkiye bakarak geçmişi farklı kaynaklar üzerinden okuyacağız' dedi.

'AĞAÇLAR KİTAP AÇACAK, ŞEHİR KİTAPLA BULUŞACAK'

Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı, fuarda öncesinde davet niteliğinde gerçekleştirilecek etkinliklerle ilgili olarak bilgi verdi. 'Bu yıl da heyecanımız günler öncesinden başlayacak' diyen Genel Sekreter Baraçlı, '30 Eylül'de Gebze'de, 1 Ekim'de Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde sinema etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Bilindiği gibi sadece bu kentin ağaçları kitap açar. Bu yıl da fuar öncesinde ağaçlarımız kitap açacak. 2 Ekim Cuma sabahı saat 07.30'da ise 'Ağaçlar Kitap Açtı' etkinliğimiz; İzmit Cumhuriyet Bulvarı, Gebze Çamlık Parkı ve Kocaeli Üniversitesi Kampüsü olmak üzere üç ayrı noktada ve eş zamanlı olarak başlayacak. Ağaçlarımız kitap açacak, kitap şehrin hayatına karışacak' şeklinde konuştu.

515 YAYINEVİ, 1.065 SÖYLEŞİ, PANEL, İMZA ETKİNLİĞİ

Genel Sekreter Baraçlı, fuarın kapsamına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Bu yıl fuarımıza 515 yayınevi, STK ve sahaf katılacak. Dokuz gün boyunca 1.065 söyleşi, panel ve imza etkinliği gerçekleştireceğiz' dedi.

USTA KALEMLER KOCAELİ'DE BULUŞUYOR

Kocaeli Kitap Fuarı'nın en önemli buluşma noktalarından biri olan okur-yazar etkinlikleri lansman toplantısının da öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Genel Sekreter Baraçlı, fuarın Türk edebiyat, siyaset ve entelektüel dünyasının önemli isimlerini Kocaelili kitapseverlerle buluşturacağını ifade etti. Fuar kapsamında Tarihçi Erhan Afyoncu, Emrah Safa Gürkan, Kemal Sayar, Şermin Yaşar, Merve Gülcemal, Saliha Erdim, Nurullah Genç ve Tarık Tufan gibi çok sayıda önemli isim okurlarla bir araya gelecek. Uluslararası konuklar arasında ise Roger Crowley ve John Perkins yer alacak.

KOCAELİ KİTAP FUARI'NDA ÖZEL OTURUMLAR

Kocaeli Kitap Fuarı, yalnızca imza günleri ve söyleşilerle değil, özel oturumlarıyla da dikkat çekecek. 'Tarihi Yeniden Okumak' oturumunda Nurullah Genç, 'Geçmişi Anlatmak: Tarih Nerede Biter, Hikâye Nerede Başlar?' başlıklı oturumda ise Roger Crowley kitapseverlerle buluşacak. Edebiyattan tarihe, siyasetten düşünce dünyasına uzanan geniş programıyla fuar, okurlara önemli isimlerle doğrudan buluşma ve farklı bakış açılarını dinleme fırsatı sunacak.

5 ÖNEMLİ ESERİN LANSMANI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Basın toplantısında 'Alan Ekinlikleri', 'Belgesel Gösterimi', 'Filistin Özel Oturumu', 'Kitap Müzayedesi', 'Kitap Kumbarası' ve Kitap Lansmanları' gibi başlıklarında detaylı olarak bilgisi verildi. Bu yıl Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı 5 önemli eserin lansmanı fuar kapsamında gerçekleştirilecek. Ayrıca 'Uluslararası Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu VII / Bildiriler Kitabı', 'Spor Kenti Kocaeli: Dünden Bugüne' 'Soyut Vatan', 'Geçmişi Kim Anlatır: Tarih, Roman, Hafıza',ve bir Kocaeli romanı 'Aslı Gibidir' eserleri Kocaeli'nin kültür, tarih, spor ve şehir hafızasını geleceğe taşıyacak.

'KOCAELİ KİTAP FUARI SINIRLARINI AŞIYOR'

Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren ise fuara Kocaeli Üniversitesi olarak paydaş olmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, 'Kocaeli Kitap Fuarı, kendi sınırlarını aşıp uluslararası arenaya taşınan etkili bir konuma doğru ilerliyor. Üniversiteler sadece akademik bilgi üreten kurumlar değil, ayrıca o bilgiyi toplum ile paylaşan kurumlar olarak görülmelidir. Bu çerçevede biz de bu fuarda da en üst seviyede katkı vermeye çalışacağız. Kocaeli Kitap Fuarı'na son derece büyük bir ilgi var. Bu da kentin sanata, bilime, kültüre ne kadar değer verdiğinin göstergesi' dedi.

'ÖĞRENCİLER HEYECANLA FUARI BEKLİYOR'

Kocaeli İl Milli Eğitim Şube Müdürü Sinan Taş ise, 'Milli Eğitim camiası olarak biz de çok heyecanlıyız. Öğrenciler her yıl Kocaeli Kitap Fuarı'nın ne zaman gerçekleşeceğini merak ederek takip ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her yıl olarak olduğu gibi binlerce öğrencimizi fiili olarak Kocaeli Kitap Fuarı'na taşıyor. Bu yılda öğrencilerin aileleri ile birlikte ziyaret etmelerini istiyoruz' diyerek başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

HEDEF; KOLAY, HIZLI VE KONFORLU ULAŞIM

Basın toplantısında, 3-4 Ekim ile 10-11 Ekim 2026 tarihlerinde 16. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında bölgedeki trafik akışında geçici düzenlemeler yapılacağı belirtildi. Genel Sekreter Baraçlı, düzenlemelerdeki temel hedefin, vatandaşların 9 gün boyunca devam edecek fuara kolay, hızlı ve konforlu şekilde ulaşmasını sağlamak olduğunu vurguladı. Bu kapsamda kitapseverlerin fuar alanına ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz ring seferleri, deniz ulaşımı, üniversite ringleri ve ücretsiz otoparklar başta olmak üzere çok sayıda alternatif sunulacak. Alınacak önlemlerle birlikte fuar süresince ulaşımın aksamaması ve ziyaretçilerin rahatça fuar alanına ulaşması sağlanacak.