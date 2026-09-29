Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Lise Gençlik Meclisi tarafından ilk kez düzenlenen 'Criminal Days'26', lise öğrencilerine vaka analizleri ve uygulamalı çalışmalarla analitik düşünme, akıl yürütme ve problem çözme deneyimi kazandırdı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Lise Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen 'Criminal Days'26', DBB Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

'Gerçeğin İzinde: Her ipucu bir hikaye anlatır' temasını taşıyan program, katılımcılara olaylara çok yönlü bakabilme, eleştirel düşünme ve analitik problem çözme yetkinlikleri kazandırmayı hedefledi.

Lise öğrencilerinin bireysel ve akademik gelişimine katkı sunmak amacıyla hazırlanan program; katılımcılara teorik bilgileri pratik uygulamalarla harmanlayan zengin bir içerik sundu.



FARK ET, DİNLE, DÜŞÜN VE KEŞFET:



Etkinlik kapsamında düzenlenen vaka analizi oturumlarında gerçekçi senaryolar üzerinden veri analizi çalışmaları gerçekleştirilirken, gençlerin aktif rol aldığı soru-cevap ve tartışma odaklı etkileşimli oturumlar sayesinde akıl yürütme becerileri pekiştirildi.

Analitik düşünce üzerine ilham veren sunumların yapıldığı mesleki seminerlerin yanı sıra, takım çalışmaları ile gençlerin birlikte üreterek problem çözme becerilerini geliştirecekleri grup projeleri gerçekleştirildi.



BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU: 'HEPİMİZE YETECEK BİR ÜLKEYE BİRLİKTE ULAŞABİLİRİZ'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eşi Nilgün Çavuşoğlu ile birlikte programda gençlerle bir araya geldi. Konuşmasında, gençlerin toplumsal sorumluluk projelerinde aktif rol almasının ve geleceğe dair söz söylemesinin önemine değinen Başkan Çavuşoğlu, gençlerin gözlerindeki ışığın kendileri için en büyük mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.

Çağımızın en büyük sorunlarından birinin toplumsal yaşamdan uzaklaşıp bireyselliğe yönelmek olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, 'Yanımızda biri tökezlediği zaman ondan üzüntü duyabilen, onun için elini uzatabilen, onu tutmaya çalışabilen, gel birlikte kurtulalım diyebilecek bir hikayeyi büyütebilirsek aslında hepimize yetecek bir şehir, hepimize yetecek bir ülkeye birlikte ulaşabiliriz' dedi.



GENÇ DEDEKTİF ADAYLARINA KATILIM BELGESİ



İki gün süren yoğun ve interaktif programın ardından, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Kent Konseyi Başkanı Ali Marım'ın katılımıyla sertifika töreni düzenlendi.

Törende konuşan Başkan Marım, gençlerin bu tür yenilikçi ve analitik projelerde yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gençlerin sorgulayan, araştıran ve çözüm üreten bireyler olarak yetişmesinin geleceğimiz için büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Marım, bu vizyoner projede emeği geçen tüm gençleri ve yöneticileri tebrik etti.

Genç dedektif adayları katılım belgelerini alarak bu heyecan dolu deneyimi noktaladı.