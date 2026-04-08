Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim - 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul Arnavutköy Sazlıbosna'da yapımı devam eden sosyal konutların görüntülerini paylaştı

İSTANBUL (İGFA) - Kahramanmaraş depremleri dolayısıyla İstanbul'da yavaşlayan inşa süreci deprem bölgesindeki afet konutlarının tamamlanmasıyla birlikte yeniden hızlandı.

İlk Evim Projesi kapsamında İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Sazlıbosna Mahallesi'nde dar gelirli vatandaşlar için 5,2 milyon metrekarelik alanda 40 etapta toplam 36 bin 628 konut inşa ediliyor. Hak sahipleri Kahramanmaraş depremlerinden önce belirlenen proje kapsamında konutlar 20 yıla varan vade ve uygun taksit imkanlarıyla satışa sunuldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum projeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Hepsi sosyal konut: Hepsi milletimizin: 36 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini kurayla belirlemiştik, evlerini hızla tamamlıyoruz. Anahtarları teslim ettiğimizde İstanbul'da 150 bin vatandaşımız daha sağlam, deprem riski olmayan binalarda oturacak. Burası Arnavutköy Sazlıbosna' ifadelerini kullandı.

