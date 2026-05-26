Çanakkale Valiliği, artan yangın riski nedeniyle il genelindeki ormanlık alanlara girişlerin 1 Haziran-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu.

ÇANAKKALE (İGFA) - Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgâr gibi meteorolojik koşullar nedeniyle orman yangını riskinin arttığı belirtildi.

Valilik, 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında alınan karar doğrultusunda, Çanakkale ili sınırları içerisindeki ormanlık alanlara görevli personel dışında girişlerin 1 Haziran - 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yasaklandığını bildirdi. Açıklamada, vatandaşlardan 'yeşil vatan' olarak nitelendirilen ormanların korunması ve can-mal güvenliğinin sağlanması adına alınan karara hassasiyetle uymaları istendi.

Valilik açıklamasında ayrıca herhangi bir duman veya yangın belirtisi görülmesi halinde vatandaşların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmalarının büyük önem taşıdığını vurguladı.