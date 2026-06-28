Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş ve üzeri vatandaşların hayatına dokunan 'Saygınlar Kulübü' projesini şimdi de Karamürsel ilçesine taşıyor. Yaş almış bireylerin sosyal hayatla bağını güçlendiren Saygınlar Kulübü, İzmit ve Gölcük'ün ardından Karamürsel'de de kapılarını açacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik örnek sosyal projelerinden biri olan Saygınlar Kulübü, büyümeye devam ediyor. İzmit'te başlayan ve ardından Gölcük'te hayata geçirilen proje, şimdi de Karamürsel ilçesinde hizmet vermeye hazırlanıyor. Kocaeli genelinde yaygınlaştırılması planlanan bu proje, ileri yaştaki bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamayı amaçlıyor.

Saygınlar Kulübü için Karamürsel'de sıfırdan bir yapı inşa edilecek. Haftanın her günü 08.30 ile 20.00 saatleri arasında hizmet verecek olan kulüpte; kafe, kitap okuma alanları, oturma alanları, eğitim salonu, kadın ve erkek mescitleri, tuvaletler ile bahçe alanları yer alacak. Karamürsel Saygınlar Kulübü, bin 200 metrekarelik alan üzerinde 260 metrekare kapalı kullanım alanına sahip olacak.

ZİNDE VE FORMDA KALACAKLAR

İzmit ve Gölcük'teki sosyalleşme toplulukları, Karamürsel Saygınlar Kulübü'nde de 65 yaş üzeri vatandaşları sosyal izolasyondan koruyacak. Topluluklar kapsamında 65 yaş üzeri bireyler; spor ve fiziksel aktiviteler, tarihi ve turistik mekan ziyaretleri, tiyatro sinema etkinlikleri, müzikal ve oyun etkinlikleri, kuşaklar arası iletişim ve çalışmalar, sağlıklı beslenme eğitimi, güvenli internet kullanımı, teknoloji kullanımı eğitimleri ve kitap okuma kültürel çalışmalar ile zinde ve formda kalacak.