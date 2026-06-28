Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl üçüncü kez Bursa'da kapılarını açtı. Festivalin ilk gününde söyleşilerden geleneksel sanat atölyelerine, fotoğraf etkinliklerinden çocuk programlarına kadar birçok etkinlik Bursalılarla buluştu. Gün boyunca düzenlenen programlarda Bursa'nın kültürel mirası ve köklü gelenekleri ön plana çıktı.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi'de Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Yaşayan Miras Söyleşisi: Karagöz' programında, Bursa'nın simgelerinden biri olan Karagöz-Hacivat geleneği ele alındı.

Yaşayan İnsan Hazinesi Recep Şinasi Çelikkol'un katıldığı söyleşide Karagöz gölge oyununun geçmişi, tasvirlerin hazırlanma süreci ve ustalık geleneğinin nasıl yaşatıldığı anlatıldı. Katılımcılar, bu köklü mirası yakından tanıma fırsatı buldu. Festival kapsamında düzenlenen Ebru Atölyesi'nde katılımcılar, suyun üzerinde oluşturdukları desenleri kâğıda aktararak ebru sanatını deneyimledi.

Kağıt Yapımı Atölyesi'nde ise geleneksel yöntemlerle kağıdın nasıl üretildiği uygulamalı olarak anlatıldı. Katılımcılar, el emeğine dayanan bu zanaatin inceliklerini öğrenme fırsatı yakaladı.

BURSA FOTOMARATON İLE KARELENDİ

Festival kapsamında düzenlenen FotoMaraton Bursa ve FotoMaraton Çocuk etkinliklerinde fotoğraf tutkunları Bursa'nın tarihi ve kültürel noktalarını objektiflerine yansıttı.

Ulu Cami Meydanı'nda başlayan etkinlikte hem yetişkinler hem de çocuklar gün boyunca şehrin farklı köşelerini fotoğraflayarak Bursa'yı kendi bakış açılarıyla kayıt altına aldı.

ÇOCUKLAR HEM ÜRETTİ HEM KEŞFETTİ

Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ebru Atölyesi'nde çocuklar renkleri su üzerinde şekillendirerek kendi çalışmalarını hazırladı ve geleneksel sanatlarla tanıştı. Hüdavendigar Kent Parkı Çocuk Köyü'nde gerçekleştirilen ASELSAN Çocuk Şenliği ise bilim ve teknoloji dolu etkinliklere ev sahipliği yaptı. Çocuklar interaktif uygulamalar, bilim gösterileri ve artırılmış gerçeklik deneyimleriyle eğlenirken öğrenme fırsatı buldu. Mucitler Müzesi Sergi Alanı'nda ise insanlık tarihine yön veren önemli icatlar ve mucitler tanıtıldı.