Türkiye'nin yeni vurucu gücü 'Kuzgun' seyir füzesiyle gerçekleştirilen balistik test atışı başarılı şekilde tamamlandı.ANKARA (İGFA) - Türk savunma sanayii, milli hedefler doğrultusunda güçlenerek, teknolojik bağımsızlık yolunda emin adımlarla ilerlerken yeni gelişmeyi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün duyurdu.

Prof. Dr. Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MARLIN (ASUW) insansız deniz aracından KUZGUN (KY) seyir füzesiyle gerçekleştirilen balistik test atışına ilişkin görüntüleri paylaşarak, bu atışı, teknoloji ve savunma alanında ulaşılan kabiliyetlerinin en somut örneklerinden biri olarak gösterdi.

https://twitter.com/halukgorgun/status/1841057754993029524

"Bu kritik başarı, yerli ve milli projelerle sahada oyun değiştiren teknolojiler ürettiğimizi açıkça ortaya koyuyor" diyen Prof. Dr. Haluk Görgün, paylaşımında, "Dünyada eşi benzeri olmayan bu yetenekle, Türkiye savunma sanayiindeki yetkinliklerini artırarak, teknoloji üreten bir güç haline geldiğini bir kez daha ispat etti. ASELSAN, SEFİNE Tersanesi ve TÜBİTAK SAGE'nin iş birliğiyle elde edilen bu başarı, yalnızca bir kilometre taşı! Milletimizin güvenliği ve bağımsızlığı için hep birlikte çalışarak daha büyük hedeflere emin adımlarla yürüyoruz. Türkiye’nin adını, savunma teknolojilerinde öncü ülkeler arasına altın harflerle yazdırmak için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm mühendislerimize ve uzmanlarımıza sonsuz teşekkürler. Birlikte başardık, birlikte güçlüyüz!" ifadelerini kullandı.