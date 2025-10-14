Bunlar da ilginizi çekebilir

Tanıtım günlerine, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Atalay Gürbüz ve Genç Ar-Ge öğrencileri katıldı. İl Millî Eğitim Müdürlüğü standı, öğrenciler ve katılımcılar tarafından gün boyunca ziyaret edildi.

Sergi alanında yer alan projeler arasında: Yeşil Vatan, Köklerden Geleceğe Kardeşliğin Dansı, Geleceğime Yön Veriyorum, Genç Ar-Ge ve Mikrofon Sende projeleri yer aldı.

Etkinlikte, öğrencilerin akademik ve kültürel gelişimlerine katkı sunan çeşitli projeler tanıtıldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Üniversitesi tarafından 14-17 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenen 'Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri' kapsamında, Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü 14 Ekim Salı günü etkinlik alanında yerini aldı.

Sakarya Üniversitesi'nde 14-17 Ekim 2025'te yapılan 'Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri'nde Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü VR ve Robot TEKNOFEST projeleri sergiledi. Mikrofon Sende yarışmacılarının videoları ilgi çekti.

