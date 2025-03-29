Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında arızalara anında müdahale edebilmek için son teknoloji robotları kullanıyor. Son 14 ayda 60 bin 700 metre hat taraması yapan robotlar, 780 noktadaki arızanın yerini nokta atışıyla belirledi.SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, modernize ettiği kanal görüntüleme sistemiyle zamandan ve maliyetten tasarruf sağlıyor. Yüksek çözünürlüklü kameralara sahip kanal robotları, 150 metre mesafeye kadar ilerleyerek boru çatlaklarını, kırıkları ve tıkanıklıkları tespit ediyor. Operatörler tarafından uzaktan yönetilen bu robotlar, gereksiz kazıları önleyerek yolların ve kaldırımların zarar görmesini engelliyor.

2024’te 660 adreste arıza belirlendi!

Geçtiğimiz yıl boyunca 30 bin metre kanalizasyon ve 20 bin metre yağmur suyu hattını tarayan robotlar, sadece 2025’in ilk 2 buçuk aylık döneminde 10 bin 700 metre hat görüntüledi. Tespit edilen sorunlar sayesinde ekipler, noktasal müdahalelerle şehrin altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

En büyük tehdit: ıslak mendil ve pet şişeler!

SASKİ Genel Müdürlüğü, yaptığı taramalarda altyapıya en çok zarar veren unsurları da belirledi. Ağaç kökleri, donmuş yağlar, ıslak mendiller, pet şişeler, gıda ambalajları ve kıyafet parçaları kanalizasyon hatlarının en büyük düşmanı! Bu atıkların giderlere atılmaması gerektiğini vurgulayan SASKİ, vatandaşların duyarlı olmasını istiyor.

SASKİ Genel Müdürlüğü: “Şehrin altyapısı emin ellerde!”

Kanalizasyon hatlarının düzenli olarak tarandığını belirten SASKİ Genel Müdürlüğü, “Şehrimizin 17 ilçesinde tüm altyapıyı daha sağlam hale getirmek için çalışıyoruz. Hem yeni yatırımlar yapıyor hem de mevcut şebekelerimizi robotlarla periyodik olarak kontrol ediyoruz. Kanal görüntüleme robotlarımız sayesinde arızaların yerini nokta atışıyla tespit edip hızla müdahale ediyoruz” açıklamasını yaptı.