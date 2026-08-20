Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne Çömlekköy Barajı Sulaması projesinin yapım sözleşmesinin imzalandığını açıkladı. 2 milyar 675 milyon 609 bin liralık yatırımla hayata geçirilecek proje, 8 köyde 56 bin 500 dekar tarım arazisinin sulama suyu ihtiyacını karşılayacak.

ANKARA (İGFA) - Edirne'de tarımsal üretimi destekleyecek önemli bir sulama yatırımında daha imzalar atıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çömlekköy Barajı Sulaması Yapım İşi kapsamında sözleşmenin imzalandığını duyurdu.

Toplam 2 milyar 675 milyon 609 bin lira maliyetle gerçekleştirilecek proje, 8 köyü kapsayan 56 bin 500 dekar tarım arazisinin sulama suyu ihtiyacını karşılayacak.

Projenin ana su kaynağı olan Çömlekköy Barajı'nın inşası da devam ediyor. Temelden 57 metre yüksekliğe sahip olacak barajın su biriktirme kapasitesi 22,25 milyon metreküp olarak açıklandı.

TARIMSAL VERİM VE ÇİFTÇİ GELİRLERİ HEDEFLENİYOR

Bakan Yumaklı, modern sulama yatırımlarının tarımsal verimliliği artırdığını, üretim deseninin çeşitlenmesine ve çiftçi gelirlerinin yükselmesine katkı sağladığını belirtti.

Baraj ve sulama tesislerinin tamamlanmasıyla yatırımın tam anlamıyla faydaya dönüşmesi ve Edirne'nin tarımsal üretim kapasitesinin güçlenmesi hedefleniyor.