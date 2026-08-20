Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Yarısı Bizden kampanyasıyla İstanbul'da dönüşüm sürüyor. Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'nde 67 bina eş zamanlı yenilenirken, kampanya 31 Aralık 2026'ya kadar devam edecek.

İSTANBUL (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da kentsel dönüşüm hızlandıran Yarısı Bizden Kampanyası'nı sürdürüyor.

Kampanya kapsamında evini yenilemek isteyenlere her bir konut için 875 bin TL'ye kadar hibe, 875 bin TL'ye kadar kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor.

İstanbul'da bugüne kadar Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde 384 bin 553 bağımsız bölüm dönüşüm sürecine dahil edilirken en çok talep alan ilçelerden biri de Zeytinburnu oldu.

İlçede 515 riskli yapıda 5 bin 56 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılan kampanyadan bu tarihe kadar ev ve iş yerlerini riskli yapı olarak tespit ettiren tüm vatandaşlar faydalanabilecek.

3 SOKAKTA EŞ ZAMANLI DÖNÜŞÜM

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Seyitnizam Mahallesi'nde 3 sokak eş zamanlı olarak kentsel dönüşüm sürecine girerken toplam 117 yapının bulunduğu bu sokaklarda 50 yapının dönüşümü tamamlandığı, kalan 67 yapıdan karot alındığı ve riskli yapı süreci tamamlanan 8 yapıda yıkım başladığı açıklandı. Bakanlık, 67 yapının ise eş zamanlı Yarısı Bizden ile dönüşeceğini duyurdu.

BAKAN KURUM: İSTANBUL'UMUZ YARISI BİZDEN GÜÇLENMEYE DEVAM EDİYOR

Seyitnizam Mahallesi'nden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'İstanbul'umuz Yarısı Bizden kampanyamızla güçlenmeye, güvenli hale gelmeye ve dönüşmeye devam ediyor! Burası 67 binanın aynı anda dönüştüğü Zeytinburnu'ndaki Seyitnizam Mahallesi' mesajını verdi.

İstanbul'umuz Yarısı Bizden kampanyamızla güçlenmeye, güvenli hale gelmeye ve dönüşmeye devam ediyor!



Burası 67 binanın aynı anda dönüştüğü????Zeytinburnu'ndaki Seyitnizam Mahallesi@kdbgovtr pic.twitter.com/Z5D5AU67cn — Murat KURUM (@murat_kurum) August 20, 2026