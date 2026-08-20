Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Osmangazi ilçesindeki 82 hektarlık Altıparmak-Çarşamba bölgesinde 2.215 yapının yüzde 85'inin yüksek risk grubunda bulunduğuna dikkat çekerek, 'Bu bölgede kentsel dönüşüm sürecine hız verdik. Süreci, tamamen katılımcı yaklaşımla yürüteceğiz' dedi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Osmangazi'de kentsel dönüşüm süreci hakkında değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi bürokratları katıldı. Toplantıda Altıparmak ve Çarşamba bölgelerindeki kentsel dönüşüm süreci masaya yatırıldı.

Altıparmak-Çarşamba bölgesini 'stratejik bir alan' olarak nitelendiren Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, 'Tarihi kent merkezi, Hanlar Bölgesi ve Hisar'ın çeperinde, Kültürpark ile Merinos Parkı arasında bulunan toplam 82 hektar büyüklüğündeki bölgede yapılan teknik incelemelerde 2 bin 215 yapının yüzde 85'inin yüksek risk grubunda olduğu tespit edildi' diyerek tabloya dikkat çekti.

AÇIK, ŞEFFAF VE TAM KATILIMCI YAKLAŞIM

Bölgedeki deprem riskinin yüksekliği nedeniyle dönüşüme ivme kazandırılması gerektiğine vurgu yapan Başkan Vekili Şahin Biba, 'Dönüşüm süreci; Osmangazi Belediyesi, Bursa Kent Konseyi, Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Harita Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası ve Peyzaj Mimarları Odası katkılarıyla hazırlanan taslak planın ana ilkeleri esas alınarak şekillendirildi. Proje; meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve bölge sakinlerinin görüşlerine açık, şeffaf ve tam katılımcı bir yaklaşımla yürütülecek' ifadelerini kullandı.

Dönüşüm vizyonunun yalnızca fiziksel bir yenileme değil, bölgeye ve tüm Bursa'ya katma değer sağlayacak 'değer bazlı' bir model üzerine kurgulandığını belirten Başkan Vekili Biba, 'Depreme dayanıklı güvenli konutların ve sosyal altyapının hızla tamamlanabilmesi adına gerekli finansman kaynakları ve uygulama alternatifleri üzerine çalışmalarımız devam ediyor' dedi.

GÜÇLÜ BİR KÜLTÜR AKSI OLUŞTURULACAK

'Altıparmak ve Darmstadt Caddeleri arasında bölgenin orta noktasından geçen, tamamen yayalaştırılmış güçlü bir kültür aksı oluşturmayı planlıyoruz' diyen Başkan Vekili Biba, bölgeye ilişkin planlanan düzenlemeler hakkında 'Bu aks, Merinos'tan başlayıp Hanlar Bölgesi'ne ve Emir Sultan'a kadar uzanan tarihi yaya omurgasının odak noktası olacak. Bölgenin giriş noktalarında (Kent Meydanı yönü, Kültürpark/İpekiş tarafı ve Altıparmak Caddesi üzerinde) yeni meydanlar tasarlanarak alana girişler daha tanımlı ve davetkar hale getirilecek. Altıparmak ve Darmstadt caddelerinde kaldırımlar genişletilerek yaya sirkülasyonunun sürekliliği ve konforu artırılacak' şeklinde konuştu.

Başkan Vekili Şahin Biba, 'Bölgenin ticari kapasitesi canlandırılacak, kültürel ve sosyal aktivite alanları genişletilerek gece-gündüz canlı ve hareketli bir kent yaşamı tesis edilecek. İki ana konut odağında; avluları, sosyal donatıları ve nitelikli mimarisiyle güvenli ve konforlu yaşam alanları inşa edilecek. Dünya örneklerinde olduğu gibi, kente değer katan bu yayalaştırılmış alan; Bursalıların ve ziyaretçilerin aileleriyle birlikte yeme-içme, alışveriş, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını tek bir noktada karşılayabileceği bir odak noktası haline getirilecek' ifadelerini kullandı.

'BURSA'MIZIN GELECEĞİ İÇİN EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞIYORUZ'

Şahin Biba, kritik kararların alındığı toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede 'Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte Osmangazi ilçemizin kentsel dönüşüm bekleyen mahalleleri ile ilgili toplantımızı gerçekleştirdik. Bölgelerimizin ihtiyaçlarını, sürecin yol haritasını ve atılacak adımları kapsamlı şekilde ele aldık. Bursa'mızın geleceği için el birliğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da 'Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte, Altıparmak ve Çarşamba'nın kentsel dönüşüm sürecini değerlendirmek üzere gerçekleştirdiğimiz toplantımızı tamamladık. Mevcut durumu, vatandaşlarımızın beklentilerini ve dönüşüm sürecinde atılması gereken adımları kapsamlı şekilde ele aldık. Osmangazi'mizde güvenli ve sağlıklı yaşam alanları oluşturmak için süreci takip ediyoruz' dedi.