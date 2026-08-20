Erzurum'da TÜBİTAK 4004 Projesi kapsamında 30 çocuk, bilim, doğa ve üretimle buluştu. Kendi elleriyle yetiştirdikleri domates, patates, salatalık ve biberleri hasat eden çocuklar, üretimden pazarlamaya kadar uzanan süreci uygulamalı olarak öğrendi.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi himayesinde Bilim Erzurum tarafından gerçekleştirilen ve Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün paydaşları arasında yer aldığı 'Bilimle Üreten, Pazarla Büyüyen Eller' TÜBİTAK 4004 Projesi, çocuklara üretim odaklı bir öğrenme deneyimi sundu.

Proje kapsamında 30 çocuk, toprakla buluşarak yetiştirdikleri domates, patates, salatalık ve biberlerin hasadını gerçekleştirdi. Çocuklar, kendi emekleriyle yetiştirdikleri ürünleri toplarken üretimin aşamalarını yaşayarak öğrenme fırsatı buldu.

'ÜRETEREK ÖĞRENMELERİNİ ÖNEMSİYORUZ'

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, projenin çocukların gelişimine katkı sağladığını belirterek, teorik eğitimin yanı sıra yaşayarak ve üreterek öğrenmenin önemine dikkat çekti.

Çocukların kendi elleriyle ürün yetiştirip hasat etmesinin emek, sabır ve üretmenin değerini kavramalarına katkı sunduğunu ifade eden Aykut, bu tür çalışmaların özgüven, merak ve sorumluluk bilincini de güçlendirdiğini söyledi.

Aykut, projeye sağladığı destek nedeniyle Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e ve tüm paydaşlara teşekkür etti.

ÜRETİMDEN PAZARLAMAYA KADAR ÖĞRENİYORLAR

Bilim Erzurum Eğitmeni Kübra Demir ise çocukların yalnızca tarımsal üretim konusunda değil, finansal okuryazarlık ve pazarlama alanlarında da eğitim aldığını belirtti. Projenin çocuklara bir ürünün yetiştirilmesinden hasadına, ekonomik değer kazanmasından pazarlanmasına kadar tüm süreci deneyimleme imkanı sunduğunu kaydeden Demir, çocukların kendi emeklerinin sonucunu görmelerinin önemli bir deneyim olduğunu ifade etti.