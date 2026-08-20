Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi'nin içme suyu hattı bulunmayan üst kesiminde yeni içme suyu hattı döşüyor. Yaklaşık 600 metrelik hat çalışmasının tamamlanmasıyla bölgede yaşayan vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişiminin sağlanması hedefleniyor.

MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa genelinde içme suyu altyapısını güçlendirmek ve ihtiyaç duyulan bölgelere yeni hizmetler ulaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Yağcılar Mahallesi'nin villalar bölgesi olarak bilinen üst kesiminde yaklaşık 600 metrelik yeni içme suyu hattı imalatı gerçekleştiriliyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla daha önce içme suyu hattı bulunmayan bölgedeki vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşması amaçlanıyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü Merkez İlçe Şefi Ali Çetin, çalışmaların ihtiyaç doğrultusunda sürdürüldüğünü belirterek, 'İçme Suyu Dairesi Başkanlığı olarak Yağcılar Mahallemizin içme suyu hattı bulunmayan üst bölümünde yaklaşık 600 metrelik yeni içme suyu hattı imalatını sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Manisa'nın 17 ilçesinde içme suyu hattı bulunmayan bölgeleri sağlıklı içme suyuna kavuşturmak ve hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz' dedi.