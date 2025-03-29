Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ruhunu kentin her noktasında hissettiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, son olarak Yıldırım ilçesinde iftar programı düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 ilçede düzenlenen iftar programları Yıldırım ilçesiyle devam etti. Temenyeri Kapalı Pazar Alanı’ndaki programa, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Orkestra Şube Müdürlüğü’nün tasavvuf müziği dinletisinin ardından akşam ezanının okunmasıyla birlikte vatandaşlar oruçlarını açtı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, dayanışmanın, birliğin ve bereketin ayı olan Ramazan’da aynı sofrada buluşmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in sosyal belediyeciliği çok önemsediğini belirten Saldız, herkesin Ramazan Bayramı’nı şimdiden kutladı.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, dayanışmanın, paylaşmanın, hoşgörünün öne çıktığı Ramazan ayının ülkeye barış, huzur ve kardeşlik getirmesini temenni etti. Program dolayısıyla Başkan Mustafa Bozbey’e teşekkür eden Yeşiltaş, demokrasinin ve özgürlüklerin olduğu bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceklerini ifade etti.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, iftar programını düzenleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, Ramazan ayının hayırlı olmasını diledi.

CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün, Mollaarap Mahalle Muhtarı Mustafa Onaran ve Karaağaç Mahalle Muhtarı Sema Pamukçular da iftar programı için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür etti.