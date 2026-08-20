Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi tarafından düzenlenen 'Ebeveyn Destek Çemberi' etkinliği, Aktif Yaşam Parkı'nın doğal ve huzurlu atmosferinde gerçekleştirildi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Ebeveynlerin çocuk yetiştirme sürecinde yaşadıkları deneyimleri paylaşmalarına, birbirlerinden güç ve ilham almalarına olanak sağlayan etkinlikte, akran desteği ve dayanışma odaklı güvenli bir paylaşım alanı oluşturuldu.

Aktif Yaşam Parkı'nın yeşil ve ferah ortamında gerçekleşen etkinlik, ebeveynlerin hem öğrenip hem de keyifli vakit geçirmesine katkı sundu.

ÇOCUKLAR DA UNUTULMADI

Ebeveyn Destek Çemberi devam ederken, çocuklar için de eş zamanlı olarak yaş gruplarına uygun, eğlenceli ve güvenli etkinlikler düzenlendi. Böylece ebeveynler destek çemberine katılarak kendilerine ve ebeveynlik yolculuklarına zaman ayırırken, çocuklar da uzmanlar eşliğinde kendileri için hazırlanan etkinliklerde doyasıya eğlendi.