SASKİ, Hendek ile ilgili paylaştığı su sarfiyat değerleri ile ilçenin içme suyunun özellikle gece vakitlerinde tarımsal sulamada kullanıldığını gösterdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Hendek ile ilgili yaşanan su sorunlarını çözüme kavuşturmak için su sarfiyat değerlerini kamuoyuyla paylaştı.

ÖLÇÜMLERLE TESPİT ETTİLER

İlçenin insani su kullanım miktarının iki katından fazla su depolara ulaşırken, yaşanan kesintilerin bilinçsiz su kullanarak tarla ve bahçe sulayan vatandaşlardan kaynaklandığını yapılan ölçümlerle doğrulandı.

Yapılan ölçüme göre ilçede gündüz su tüketiminin, ortalama sınırın tam 2 katı olduğu belirlendi. Gündüz kullanımının bin 800 metreküp, gece kullanım verisinin ise bin 100 metreküp olduğu açıklandı.

Gece yarısı gerçekleşmesi gereken maksimum tüketimin 400 metreküp olduğu ve son günlerde bu rakamın neredeyse 3 katına ulaşıldığı verilerle paylaşıldı.

KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN SULAR DEPOLARA EKSİKSİZ ULAŞIYOR

Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, “Kuraklık su kaynaklarımız üzerindeki baskısını her geçen gün artırırken vatandaşlarımızın suyu bilinçsiz kullanması ise depo seviyelerinin hızla azalmasına ve kesintilere neden oluyor. 29 mahalleyi besleyen depolarımızın kapasitesi 7 bin metreküp. Uludere ve Balkaya kaynaklarımızdan elde ettiğimiz suları eksiksiz şekilde depolarımıza ulaştırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

“VERİLER İÇME SUYUNUN TARIMSAL FAALİYETLERDE KULLANILDIĞINI GÖSTERİYOR”

Açıklamanın devamında ise, “İlçenin gece sarfiyatı olması gereken normal değerin 2 katından fazla. Gece su sarfiyatı normal değerler ile ortalama 400 metreküp olması gerekirken şu an özellikle tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü mahallelerde bu oran bin 100 metreküplere kadar çıkıyor. Bu değerler içme suyunun geceleri tarımsal faaliyetlerde kullanıldığını gösteriyor. İlçede kaçak ve bilinçsiz su kullanımına karşı denetimlerimizi sıklaştırdık. Uygulamaya aldığımız planlı kesintiler ve bu süreçte aralıksız sürdüreceğimiz kaçak tespit çalışmaları ile Hendek’in içme su sorunlarına çözüm olacağız” denildi.

Büyükşehir SASKİ, önümüzdeki günlerde kaçak ve bilinçsiz tüketim denetimlerine ağırlık vererek şehrin içme suyunu korumak için hassas bir çalışma yürütecek.