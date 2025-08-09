Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, kanalizasyon şebeke hattında meydana gelen arızalara hızlı ve kalıcı çözümler üretmeye devam ediyor. Vatandaşlardan gelen ihbarlara anında yanıt veren ekipler, altyapı hizmetlerinin aksamaması adına 7 gün 24 saat sahada görev yapıyor.SAMSUN (İGFA) - Altyapı problemlerine 7/24 hızlı ve kalıcı çözümler üreten SASKİ Genel Müdürlüğü, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Merkez ilçe Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ile kırsal mahallelerinde kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarına devam eden SASKİ, bakım onarım faaliyetleri kapsamında da şebeke arızalarını gideriyor. SASKİ ekipleri, Samsun genelinde sadece bir hafta içerisinde 232 kanalizasyon arızasına müdahale ederek, 77 fosseptik çekimi ve 224 mazgal temizliği gerçekleştirdi. Ayrıca 823 metre uzunluğunda tıkalı kanalizasyon ve yağmur suyu hattı açılarak, altyapı sistemlerinin sağlıklı şekilde işlemesi sağlandı.

Altyapı sorunlarına anında müdahale ediliyor

SASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi ALO 153 Kent Yönetim ve Çözüm Merkezi’ne ulaşan bildirimler doğrultusunda harekete geçerek tıkanan rögar ve hatlara hızlıca müdahale ediyor. Yer altı arızalarında ise gerekli kazılar yapılarak sorunun kaynağına iniliyor ve ardından ilgili alan yeniden düzenlenerek trafik akışı sağlıklı şekilde devam ettiriliyor.