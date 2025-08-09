Ordu Büyükşehir Belediyesi Fatsa’nın en önemli sosyal yaşam alanlarından biri olan Atatürk Parkı’nı baştan sona yeniliyor. İlçe merkezinin kalbinde yer alan ve yıllardır vatandaşların buluşma noktası olan park, yeni düzenlemelerle birlikte hem modern hem de estetik bir görünüme kavuşacak.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi Fatsa’nın en önemli sosyal yaşam alanlarından biri olan Atatürk Parkı’nı baştan sona yeniliyor. İlçe merkezinin kalbinde yer alan ve yıllardır vatandaşların buluşma noktası olan park, yeni düzenlemelerle birlikte hem modern hem de estetik bir görünüme kavuşacak.

Devam eden çalışmaları yerinde incelemek üzere Fatsa ilçesine giden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ekip ile bir araya geldi. Parkı baştan sona gezen Başkan Güler yapılan çalışmaları tek tek inceledi, yapılan ve yapılacak olan çalışmalardan da saha sorumlularından bilgi aldı.

2. ETAPTA ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Öte yandan 36 dönümlük alanda yapılan çalışmaların 1. etabının ardından 2. etap olan sahil kısmında çalışmalar başlatıldı.

Çalışmaların hızla devam ettiği parkta 1 adet mescit, 1 adet şadırvan, yeşil alan sulama sistemleri, banklar, dekoratif aydınlatmalar, teraslar, pergolalar, kamelyalar, çöp kovaları, giriş takları ve bilgilendirme tabelaları yer alacak. Ayrıca parka 4 adet farklı konseptlere sahip çocuk oyun alanları kurulacak.

Yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Atatürk Parkı, Fatsa’nın sosyal hayatına canlılık katacak, ilçe halkının nefes alacağı bir buluşma noktası olarak hizmet vermeye devam edecek.