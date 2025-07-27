Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ),şehirdeki kuraklığın etkisini azaltmak ve su kaynaklarını yoğun kullanıma karşı korumak için çalışmalarını sürdürüyor.SAKARYA (İGFA) - SASKİ, kuraklık ve tarımsal faaliyetlerde içme suyunun kullanılmasından dolayı Hendek’te yaşanan su kesintilerine çözüm olmak için çalışmalarını gece boyunca sürdürdü. Hendek’in 29 mahallesinde yaşanan su kesintilerine çözüm olmak için gece sabaha kadar süren çalışmalara SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu da katıldı.

HENDEK’İN İHTİYACI OLAN SUYUN İKİ KATINI TEMİN EDİYORUZ

Ekipler ile sabah saatlerine kadar sahada çalışmaları takip eden Genel Müdür Sakallıoğlu yaptığı açıklamada, “Hendek’te yaşanan su kesintilerine çözüm üretmek için bölgedeyiz. Vatandaşlarımızın içme suyuna kesintisiz şekilde ulaşması için burada tam manasıyla bir mücadele var. Bölgeye sağladığımız içme suyunun büyük bir kısmının tarımsal faaliyetlerde kullanılması ve şehrimizi etkisi altına alan kuraklık nedeniyle maalesef kesintiler yaşanıyor. Biz Hendek’in ihtiyacı olan insani kullanım miktarının tam iki katı su temin ediyoruz. Fakat su sarfiyatına bakıldığında maalesef içme suyunun tarımsal faaliyetlerde kullanıldığını gözlemliyoruz” dedi.

SUYU BİLİNÇLİ VE TASARRUFLU KULLANALIM

Hendek’e içme suyu sağlayan depolardaki su seviyesini dengeleyerek abonelere yeniden kesintisiz su sağlayacaklarını belirten Genel Müdür Sakallıoğlu, “Kayıp kaçak ekiplerimiz 24 saat boyunca tespit çalışmalarını sürdürüyor. Bilinçsiz ve kaçak su kullanımının önüne geçmek adına sahada çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Hendek’e içme suyu ileten depolarımızdaki su seviyelerini dengeleyecek ve abonelerimize yeniden kesintisiz içme suyu sağlayacağız.Vatandaşlarımızdan suyu bilinçli ve tasarruflu şekilde kullanarak yanımızda olmalarını rica ediyoruz” ifadelerinde bulundu.