NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen programda çocukların dijital dünyada karşılaştığı riskler ve güvenli internet ortamının oluşturulması ele alındı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden lider eşleriyle 'Çocuklar, Teknoloji ve Güvenlik: Gelecek Nesli Korumak' başlıklı programda bir araya geldi. Programda dijital çağın sunduğu fırsatların yanı sıra çocukları tehdit eden riskler, dijital güvenlik ve çocuk haklarının korunması konuları değerlendirildi.

Emine Erdoğan, çocukların geleceğinin yalnızca edindikleri bilgilerle değil, dijital ortamda maruz kaldıkları içerikler ve yönlendirmelerle de şekillendiğine dikkat çekerek, çocukların güvenliğini önceleyen bir dijital düzen oluşturmanın ortak sorumluluk olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin çocukların dijital dünyada güven içinde var olabilmesi amacıyla attığı adımları güçlendirmeye devam ettiğini belirten Erdoğan, ülkeler arası tecrübe paylaşımı ve iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Programın sonunda lider eşlerine katkıları için teşekkür eden Emine Erdoğan, çocuklar için daha güvenli ve insani bir dijital geleceğin birlikte inşa edilmesi temennisinde bulundu.