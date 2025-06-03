Saros Körfezi'nde çevreci bir proje kapsamında hurda M48A5T1 tankı yapay resif olarak denize batırılacak. Proje, deniz ekosistemini canlandırmayı ve dalış turizmini artırmayı hedefliyor. Etkinlik, Edirne Valisi Yunus Sezer ile İbrice Limanı'nda gerçekleşecek.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Valiliği ve Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) iş birliğiyle Saros Körfezi’nde çevreci bir proje hayata geçiyor.

M48A5T1 model hurda tank, denize batırılarak yapay resif oluşturulacak. Amaç, deniz ekosistemini canlandırmak ve dalış turizmini hareketlendirmek.

Batırılan tank, deniz canlıları için yeni bir yaşam alanı yaratırken bölge balıkçılığına destek olacak.

Aynı zamanda, dalış meraklıları için Saros Körfezi’ni cazibe merkezi haline getirecek.