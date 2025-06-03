İzmir Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka ve Buca’daki sosyal tesislerde konaklayan üniversiteli gençleri mağdur etmedi. Grev nedeniyle aşevinden gelen akşam yemeklerinin kesintiye uğramaması için kurum dışından yemek tedarik edilerek öğrencilere ulaştırıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Karşıyaka ve Buca’daki sosyal tesislerinde konaklayan üniversiteli misafir öğrenciler için aşevinde hazırlanan akşam yemeklerinde grev nedeniyle yaşanan aksamalar giderildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla kurum dışından yemek tedariki yapıldı ve öğrencilerin ihtiyacına en hızlı şekilde cevap verildi. Karşıyaka’da bulunan İZELMAN AŞ Örnekköy Sosyal Tesisleri Misafirhanesi ile Buca Sosyal Tesisleri Misafirhanesi’ndeki yaklaşık 60 öğrenciyi kapsayan hizmet grev sonlanana kadar devam edecek.

Süreçle ilgili bilgi veren İZELMAN AŞ Sosyal Tesisler ve İşletmeler Müdürü Murat Yenice, “Öğrencilerimize konaklama hizmeti veriyoruz. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ikram ediyoruz. Yemeklerimiz aşevinden geliyor. Grev nedeniyle yaşanan problem çok hızlı bir şekilde çözüldü. Bu süreçte Başkanımız Dr. Cemil Tugay’a çok teşekkür ediyoruz. Dışarıdan yemek tedarikine devam edeceğiz. Hiçbir öğrenci arkadaşımız mağdur olmayacak. Grev bittiğinde yine aşevlerimizden yemek gelecek ” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite öğrencilerine sağladığı imkanların çok güzel olduğunu belirten Merve Arslan, “Konaklama imkanı için teşekkür ederiz. Yemekler de güzel. Devletin sunmadığı yurt imkanı bize sunuluyor. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Burada çalışanlar da bize çok yardımcı oluyor. Her türlü imkanımız var, çok teşekkür ederiz” dedi.

Misafirhanede öğrencilerin ihtiyaçlarına en kısa sürede cevap verildiğini belirten Yıldız Ay ise, “Buraya geldiğimden günden beri çalışanlar çok yardımcı oldu, çok müteşekkirim. Kahvaltı ve akşam yemeği veriliyor. Dolap eksiğimiz vardı, hemen geldi. Görüşlerimiz, isteklerimiz değerlendirildiği için bizler de çok mutluyuz, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.