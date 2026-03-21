Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürüttüğü kapsamlı peyzaj ve altyapı yenileme çalışmaları sonrası Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı, yeni görünümüne kavuştu. Park Bahçeler ve Fen İşleri ekiplerinin ortak çalışmasıyla toplam 29 milyon TL'yi aşkın yatırım yapılan alan, modern ve doğa dostu bir mesire merkezine dönüştürüldü.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin en önemli yeşil yaşam alanlarından biri olan Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı'nda başlattığı büyük dönüşüm projesini başarıyla tamamladı. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda yürütülen çalışma, hem çevreci hem modern hem de fonksiyonel bir mesire alanını Kayserililere yeniden kazandırdı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın ortak yürüttüğü yenileme çalışmaları kapsamında toplam 29 milyon 179 bin 540 TL tutarında yatırım gerçekleştirildi. Proje, geniş kapsamlı peyzaj düzenlemelerinden yeni sosyal donatılara, altyapı çalışmalarından yeşillendirme faaliyetlerine kadar birçok unsuru içerisinde barındırıyor.

Alanda yeşillendirmeyi güçlendirmek amacıyla Hydroseeding yöntemiyle 10 bin metrekare çim uygulaması yapıldı. Doğal dokuya uyumlu doğu çınarı, diş budak, akçaağaç, melez servi, karaçam, sarıçam ve mavi ladinden oluşan yeni ağaçlar mesire alanına kazandırıldı. Ayrıca vatandaşların keyifle vakit geçirebilmesi için 91 kamelya, 8 adet sallanan bank, 93 çöp sepeti ve 1 çocuk oyun grubu yerleştirildi. Elektrik altyapısı da tamamen yenilendi. 2 bin 400 metre asfalt yol yapımı yapılmıştır. Ayrıca 120 araçlık otopark, 12 adet çeşme, 1 adet bay ve bayan mescit, 2 adet WC'le hizmet vermektedir.

Büyükşehir Belediyesi, Sarımsaklı Mesire Alanı'nda gerçekleştirdiği bu büyük dönüşümü, 'yeşil odaklı ve doğa dostu şehircilik vizyonu' doğrultusunda hayata geçirdi. Çevre düzenleme ve peyzaj yenileme çalışmalarının tüm detaylarıyla titizlikle yürütüldüğü Sarımsaklı Mesire Alanı, modern sosyal donatılarıyla ailelerin güvenle ve keyifle vakit geçirebileceği bir cazibe merkezine dönüştürüldü. Mesire alanında vatandaşlar kendi yanında getirdikleri mangalla birlikte mangal keyfide yapabiliyor.

Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı, Kayserililere hem doğayla iç içe hem de konforlu bir dinlenme ve sosyalleşme alanı olarak bayramda vatandaşları bekliyor.