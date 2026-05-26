KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla 18-24 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında ücretsiz olarak ziyaretçilere açılan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki müzeler, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Bir hafta boyunca düzenlenen etkinliklerde toplam 19 bin 967 kişi müzeleri ziyaret ederek, Kayseri'nin tarihi ve kültürel mirasına yakından tanıklık etti.

Müzeler Haftası boyunca çeşitli illerden gelen tur kafileleri, öğrenci grupları, gençler ve aileler müzeleri doldurdu. Kayseri'nin köklü tarihini ve kültürel zenginliğini yansıtan müzeler, ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi, Milli Mücadele Müzesi, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi, Veli Altınkaya Basın Müzesi ile Koramaz Vadisi Müzesi hafta boyunca yoğun ziyaretçi akınına uğradı.

Kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan ve 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Kayseri'yi 'açık hava müzesi' olarak niteleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Müzeler Haftası'na ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'Şehrimizin kültürel mirasını tanıtmak, çocuklarımızı ve gençlerimizi tarih bilinciyle buluşturmak amacıyla önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Müzeler Haftası boyunca müzelerimize gösterilen yoğun ilgi, doğru işler yaptığımızın en güzel göstergesi oldu' diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla müzecilik alanındaki yatırımlarını sürdürürken, hayata geçirilen projelerle Kayseri'nin turizm potansiyeline de katkı sağlıyor.

Kent genelindeki müzecilik yatırımları, restorasyon çalışmaları ve kazı destekleriyle Kayseri'nin tarih ve turizm potansiyelini daha da güçlendirdiklerini vurgulayan Büyükkılıç, 'Tarihine sahip çıkan şehirler geleceğe daha güçlü yürür. Kayseri'mizin kadim değerlerini korumaya, tanıtmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yapımı sürdürülen Kent Müzesi'nin yanı sıra Kayadan Oyma Kültepe Müzesi, Ticaret Müzesi ve İncesu Kent Müzesi projelerinde çalışmalar devam ediyor. Develi Kent Müzesi ile Yeşilhisar Hamam Müzesi projelerine de destek veriliyor.