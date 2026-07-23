Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmî Gazete kararına göre, Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) dört yeni üye atanırken, 8 üniversitenin rektörlüğüne de yeni isimler getirildi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmî Gazete'de, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyelikleri ile bazı üniversitelerin rektörlüklerine ilişkin atama kararları yer aldı.

Karara göre, Prof. Dr. Kemal Şenocak ile Prof. Dr. İlhan İlkılıç YÖK üyeliğine atanırken, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ile Prof. Dr. Mürteza Bedir de YÖK üyeliğine seçildi.

8 ÜNİVERSİTEYE YENİ REKTÖR

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında 8 üniversitenin rektörlüğüne de yeni atamalar yapıldı.

Buna göre; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Feriha Erfan Kuyumcu, İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Emre Alkin, Mudanya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Kesik, Sanko Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Güner Dağlı, Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Cemal Yıldız, Yalova Üniversitesi Rektörlüğü'ne ise Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı atandı.

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