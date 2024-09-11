Şanlıurfa’dan bir grup vatandaş Batman’ın Sason ile Diyarbakır’ın kulp ilçeleri arasında bulunan Zore kanyonunu görmek için Sason ilçesine geldiler.Yeni Bahar TV / BATMAN (İGFA) - Sason'da bulunan Acar köyüne bağlı Hasanlar mezrasından yürüyüşe geçen ekip 2 saatlik bir yürüyüşten sonra Zore şelalesine vardı. Şelale bölgesinde yüzüp serinleyen doğaseverler, Şanlıurfa’nın sıcağından böyle serin bir ortama gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.

Bu doğa harikası kanyonu görmek için Batman Doğa Sporları kulübü ile birlikte Şanlıurfa’dan 21 kişilik bir doğasever grubuyla geldiklerini belirten Şanlıurfa Kamp Dağcılık ve Doğa Sporları kulübü yöneticilerinden Ayhan Taş, Zore’ye hayran kaldıklarını söyledi.

Taş, “ Zore Bugüne kadar sulu parkur yürüyüşlerin en keyiflisiydi. Kendimi bambaşka bir dünyada hissettim. Dağların oluşum şekli çok etkileyiciydi. Suyun hayat verdiği muhteşem bir doğal güzellikti. Buradaki ekosistemin ve doğanın korunması gerektiğine inanıyorum. Doğaya Sadece ayak izimizi bıraktık” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa’dan gelen Ayşegül Teber ise ilk defa geldiği bu kanyonda yürümekten büyük keyif aldığını, muhteşem doğa güzelliklerine sahip Zore kanyonunu herkese tavsiye ettiğini söyledi.

Akşam saatlerine kadar kanyonda eğlenceli vakit geçiren doğaseverler akşam saatlerinde Şanlıurfa’ya hareket ettiler.