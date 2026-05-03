Şanlıurfa Valiliği, Birecik ve Viranşehir'de etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin yaralandığını açıkladı. Eğitime 1 gün ara verildi.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Valiliği, Birecik ve Viranşehir ilçelerinde etkili olan ani kuvvetli sağanak yağış ve fırtınanın ciddi hasara yol açtığını duyurdu.

Valilik açıklamasına göre, Birecik'te şiddetli hava koşulları nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, binaların çatıları zarar gördü ve yer yer su baskınları meydana geldi. Yaşanan olaylarda 1 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi yaralandı. Yaralılardan 7'si il merkezindeki hastanelere sevk edilirken, 22 kişinin tedavisi Birecik Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

Viranşehir'de de benzer şekilde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle 11 kişi hafif şekilde yaralandı. Böylece iki ilçede toplam yaralı sayısı 40'a ulaştı.

Olayların ardından ilçe belediyeleri, büyükşehir ekipleri, ŞUSKİ, AFAD ve güvenlik birimleri başta olmak üzere ilgili tüm kurumların sahada koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, hayatını kaybeden vatandaş için başsağlığı dileyerek yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu.

Vali Şıldak, yaşanan olumsuzluklara bütün kurumlarımızın ekipleriyle hızlı şekilde müdahale gerçekleştirdiklerini belirterek, yaralanmış olan vatandaşların tedavilerinin hastanede devam ettiğini söyleid.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Birecik ve Viranşehir'de tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği, hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin ise idari izinli sayılacağını duyurdu.