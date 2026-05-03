KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan menfur saldırı sonrası hastanede tedavi altına alınan öğrenci Almina Ağaoğlu'nun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Vali Ünlüer, yaptığı paylaşımda Almina Ağaoğlu'nun vefat haberinin büyük bir üzüntüye neden olduğunu belirterek, olayın hem eğitim camiasını hem de kenti derinden yaraladığını ifade etti. Açıklamada, Almina Ağaoğlu'na Allah'tan rahmet dilenirken, başta ailesi olmak üzere yakınlarına ve eğitim camiasına sabır ve başsağlığı dilekleri iletildi.

Olayla ilgili süreç yakından takip edilirken, yaşanan saldırının ardından bölgede güvenlik ve inceleme çalışmalar sürüyor.