ANTALYA (İGFA) - İklim kriziyle mücadele alanında faaliyet gösteren 350.org tarafından paylaşılan güncel verilere göre, İran savaşı sonrası petrol ve doğalgaz fiyatlarında yaşanan artış, Türkiye'ye ilk 60 günde yaklaşık 3 milyar dolarlık ek ekonomik yük getirdi.

Konuya ilişkin Antalya'da 350 Türkiye ve Değişim Elçileri Antalya tarafından düzenlenen basın açıklamasında, Türkiye'nin fosil yakıtlara bağımlılığı eleştirildi.

350 Türkiye adına konuşan Ege Tok, dışa bağımlı enerji yapısının uluslararası krizlerde ciddi ekonomik sonuçlar doğurduğunu belirtti. Tok, fosil yakıtların yalnızca çevre için değil, vatandaşın bütçesi için de tehdit haline geldiğini ifade ederek, çözümün fosil yakıtlardan çıkış ve adil enerji dönüşümü olduğunu söyledi. Ayrıca petrol ve doğalgaz şirketlerinin savaşın ilk iki ayında 150 milyar dolardan fazla kâr elde ettiğini vurgulayarak, bu durumun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Değişim Elçileri Antalya'dan Eylül Yaşar ise Türkiye'nin COP31'ne ev sahipliği yapacak olmasının önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekti. Yaşar, Türkiye'nin enerji politikalarında köklü değişiklikler yaparak başta kömür olmak üzere fosil yakıtlardan çıkış için somut adımlar atması gerektiğini ifade etti.

Açıklamada, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmenin hem ekonomik hem de çevresel açıdan Türkiye için daha sürdürülebilir bir yol olduğu vurgulandı.