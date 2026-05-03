Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle ekiplerin sahada olduğunu belirterek vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep, son yılların en şiddetli hava olaylarından biriyle karşı karşıya kaldı. Uzmanların 'süper hücre' olarak tanımladığı yoğun sağanak yağış, dolu ve kuvvetli fırtına kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı açıklamada Allaben Deresi'nin yer yer taştığını, fırtınanın etkisiyle ağaçların devrildiğini, araçlarda ve çatılarda hasar oluştuğunu belirtti.

Bazı bölgelerde trafik yönlendirme levhalarının dahi yerinden söküldüğü ifade eden Başkan Şahin, meteorolojik tahminlerin de üzerinde gerçekleşen bu doğa olayının 'afet sınırında bir tablo' oluşturduğunu vurguladı. Belediye ekiplerinin sahada olduğunu ve gelişmelerin anlık olarak takip edildiğini belirten Başkan Şahin, gerekli müdahalelerin aralıksız sürdüğünü kaydederken, vatandaşlara da uyarıda bulunarak, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması ve güvenlik tedbirlerine uyulması çağrısında bulundu.

